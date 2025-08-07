Hombre que falleció en riñas antes del concierto de Damas Gratis era gestor de paz entre hinchas

Las violentas riñas que se presentaron en la noche del 6 de agosto en el Movistar Arena, cobraron la vida de una persona. Se trata de Sergio Blaco, hombre que era hincha del Santa Fe y hacía parte de La Guardia Albi- Roja Sur, al parecer los disturbios se presentaron entre barras de Millonario y Santa Fe.

Según comentó Miguel París, experiodista del Gol Caracol, Sergio no habría estado involucrado en las riñas que se estaban presentando. Al contrario era gestor del programa “Aguante popular por la vida”, que busca incentivar la paz entre hinchas. Si bien no se ha esclarecido cómo fue la muerte del hombre, según lo mencionado por el acalde Galán, Sergió habría sido atropellado a las afueras del Movistar Arena.

Por medio de redes sociales, sus amigos han estado dandole un último adiós y compartiendo imágenes junto a él. Mientras que unos lamentan lo ocurrido, otros lo atacan e indican que si estuvo involucrado en los disturbios presentados anoche.

Adicionalmente, el líder de La Guardia Albi- Roja Sur, Diego González aseguró que en los accesos al Movistar Arena no hubo presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá y no existieron controles de seguridad necesarios. El líder de la barra señaló que eso generó las riñas y las evidentes imágenes de mujeres y hombres peleando con cuchillos al interior del recinto.

Pablo Lescano, líder de Damas Gratis se pronunció ante las riñas en el Movistar Arena

Hace algunas horas, el vocalista se pronunció por medio de sus redes sociales, posteando una historia en donde se despedía del país.“Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón, muy triste por todo lo sucedido”, fueron las palabras de Lescano junto algunas capturas de pantallas de sus fans colombianos, quienes le pedían disculpas por los lamentables hechos que opacaron la noche.

En la mayoría de mensajes, los fans expresaban que era todo un sueño verlo a él y a la agrupación. Mientras tanto, no se ha anunciado la nueva fecha en la que Damas Gratis dará su show en el Movistar Arena.