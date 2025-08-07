Las redes sociales identifican a la presunta agresora del Movistar Arena; cerró sus perfiles

Lo que prometía ser una noche de cumbia y celebración en el concierto de la banda argentina Damas Gratis en Bogotá se convirtió en una trágica escena de violencia. El evento, programado para el miércoles 6 de agosto de 2025 en el Movistar Arena, fue abruptamente cancelado tras una serie de disturbios que dejaron un saldo devastador: una persona fallecida y al menos cinco heridos con armas cortopunzantes.

En medio de la conmoción y la indignación generalizada, la atención de la opinión pública se ha centrado en Liceth Martínez Peláez, señalada por asistentes y en videos virales como la mujer que presuntamente inició el caos.

Las imágenes de video, que circulan ampliamente en redes sociales, muestran a una mujer en el centro de un grupo de asistentes, empuñando un cuchillo y atacando de manera indiscriminada a quienes se encontraban cerca de ella. A pesar de que varias personas intentaban contenerla, los testimonios de testigos la describen continuando sus agresiones. Los allegados de Sergio Blanco, la persona fallecida durante el espectáculo, la señalan directamente como la presunta culpable del ataque con arma blanca.

Cierra perfiles y desata teorías sobre barras bravas

Varios perfiles en redes sociales lograron identificar a Martínez Peláez antes de que, presuntamente, cerrara sus cuentas de Facebook e Instagram. Usuarios que la siguieron afirman que la mujer se identificaba públicamente como seguidora de Millonarios FC.

Aunque las causas exactas del hecho aún se desconocen, esta información ha dado lugar a especulaciones sobre un posible enfrentamiento entre barras bravas de diferentes equipos de fútbol, ya que una parte significativa de los asistentes al concierto pertenecería a estos grupos.

La respuesta de las autoridades y el Movistar Arena

La magnitud de los desórdenes superó la capacidad de la seguridad privada del evento, lo que obligó a la intervención de unidades especializadas de la Policía Metropolitana de Bogotá, como la UNDMO (antiguo ESMAD).

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó los hechos como “absolutamente repudiables” y enfatizó que “la violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”. Galán confirmó la muerte de una persona a las afueras del Movistar Arena, quien, según información preliminar, habría sido atropellada durante los disturbios.

Por su parte, el Movistar Arena emitió un comunicado lamentando lo sucedido, explicando que la cancelación del concierto fue una decisión prioritaria para proteger a los asistentes y colaboradores. La administración del recinto también denunció que varias personas ingresaron violentamente y causaron daños a la infraestructura, especialmente en la puerta 5.