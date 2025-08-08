“Montaron un zoológico”: Ricardo Orrego arremetió contra los encargados de la seguridad en el Movistar Arena

El concierto de Damas Gratis en Bogotá, el pasado 6 de agosto, terminó convertido en una reprochable batalla campal tanto afuera como adentro del Movistar Arena; situación que dejó varios heridos y una persona muerta. Son muchas las opiniones que han salido a relucir por lo sucedido, dentro de ellas las del reconocido periodista deportivo Ricardo Orrego, quien arremetió contra los encargados de la seguridad, tanto del privado, encargado del espectáculo; como por parte de los esfuerzos del Distrito y la Policía.

Esta banda de origen argentino, nacida a mediados de los 2000 en cabeza de Pablo Lezcano, siempre ha estado asociada con el mundo del futbol y todo lo relacionado con las barras; lo que significaba una asistencia masiva al Movistar de fanáticos provenientes de Santa Fe, Millonarios y otros equipos del FPC; y por ende un llamado de alerta de los líderes de estos grupos, quienes venían venir lo que iba a suceder en este escenario.

Este llamado se convirtió en realidad, dejando como saldo la muerte de Sergio Blanco, perteneciente a una de las barras del ‘rojo capitalino’, quien, según las primeras versiones, fue atropellado a las afueras del centro de eventos; lugar que quedó destrozado en varios de sus sectores, especialmente los cercanos a la puerta número 5 en el que se presentó gran parte de los desmanes.

El alcalde Carlos Fernando Galán no rebajó estos hechos de “absolutamente repudiables” y realizó un llamado a la conciliación: “la violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”.

La discusión de lo sucedido en pleno cumpleaños de la capital colombiana, sigue y seguirá sobre la mesa, y fue el tema central de ‘Mañanas Blu’ de ‘Blu Radio’, formato en el que Orrego reprochó las medidas de seguridad con las siguientes palabras:

“Había hinchas de otros clubes. El problema fue ese, que montaron un zoológico, un universo de pedacitos de barras bravas que tuvieron como habitad el Movistar Arena y por poco lo acaban. (...) Un cóctel explosivo por donde usted lo vea. (...) Aquí adoptamos todo lo malo y a eso se dedicaron esas barras bravas, a adoptar estas canciones a las arengas de los clubes”, afirmó el periodista.