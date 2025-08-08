Aterrador video: así ejecutaban a sus víctimas por negarse a pagar extorsiones en Barrancabermeja

Una investigación exhaustiva y una operación simultánea en la Comuna 5 de Barrancabermeja culminaron con la captura de diez presuntos integrantes de la peligrosa banda criminal conocida como ‘Los de la M’. El grupo delincuencial es señalado por las autoridades de sembrar el terror en el sector a través de extorsiones, amenazas y homicidios, incluyendo los asesinatos de dos jóvenes de 19 años que se negaron a ceder ante sus millonarias exigencias.

Los crímenes que pusieron en el foco a esta organización delictiva ocurrieron en días recientes, cobrando la vida de Carlos Andrés Ramírez Gómez y Ricardo Salguero Rojas, ambos de 19 años. Los jóvenes, que trabajaban como vendedores en un reconocido almacén de repuestos, fueron brutalmente asesinados en un taller de motocicletas ubicado sobre la calle 52 del barrio Primero de Mayo. La misma banda delictiva había perpetrado los crímenes del 3 y 7 de junio de 2025 con una modalidad similar, según las investigaciones de las autoridades.

Así operaban ‘Los de la M’

Un video aterrador, que quedó registrado en cámaras de seguridad, mostró el modus operandi de ‘Los de la M’. En él se ve a un hombre armado y con casco que ingresa a plena luz del día al local de mecánica y, sin importar la presencia de otras personas, dispara a quemarropa contra uno de los jóvenes. Esta misma escena de violencia se repitió con el otro joven asesinado en el mismo local.

Las investigaciones de las autoridades judiciales, en su esfuerzo por desmantelar a la banda, revelaron la identidad de los presuntos autores materiales e intelectuales. La operación identificó a Jessica Gelves Osorio, de 22 años, conocida con el alias de ‘Modo Avión’, como la conductora de la motocicleta utilizada en los homicidios. Por su parte, el presunto sicario sería un menor de edad, alias ‘Buti’, quien ya se encuentra detenido en Piedecuesta. Ambos, según las autoridades, forman parte de la estructura criminal de ‘Los de la M’.

La captura de los diez integrantes de la banda se logró tras cuatro diligencias de registro y allanamiento. La operación simultánea desarticuló una red de extorsiones que aterrorizaba a los comerciantes de la Comuna 5. Según la Policía, ‘Los de la M’ obligaban a los dueños de negocios a pagar sumas que oscilaban entre 25 y 100 millones de pesos, dependiendo del tamaño del establecimiento. Para lograr su objetivo, no dudaban en usar intimidaciones directas, disparos contra fachadas e incluso la incineración de locales comerciales.

Los detenidos deberán responder por graves cargos ante la justicia, incluyendo extorsión agravada, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, homicidio y tráfico de estupefacientes. Con la caída de ‘Los de la M’, las autoridades esperan devolver la tranquilidad a los comerciantes y residentes de Barrancabermeja, quienes por meses han vivido bajo la amenaza constante de este grupo criminal.

Cifras de violencia y extorsiones en Santander 2025

Según datos del Departamento Nacional de Planeación, el delito de extorsión en el departamento de Santander ha mostrado una disminución en la tasa departamental, pasando de 11,4 casos por cada 100 mil habitantes en 2024 a 10,1 en 2025, lo que representa una baja de 22 casos. Sin embargo, en el caso de homicidio intencional, las cifras muestran un preocupante aumento, con 334 casos en 2025 en contraste con los 201 casos registrados en 2024. Este es un incremento de 133 homicidios en un año. Estos datos reflejan una situación de seguridad compleja y multifacética en el departamento.

El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz ha registrado masacres en 2025, de las cuales algunas han ocurrido en Barrancabermeja. Se reportaron 38 masacres en Colombia hasta julio de 2025. El municipio de Barrancabermeja, donde ocurrieron los crímenes de ‘Los de la M’, figura en estos reportes con al menos dos masacres registradas en enero de 2025.