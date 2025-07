Juan Carlos Florián, el exactor de contenido para adultos que genero discordia entre Petro y Francia Márquez, sería el nuevo ministro de la Igualdad

Nuevamente Juan Carlos Florián está en el ojo del huracán luego de que se filtrara que estaría a punto de ser el nuevo ministro de la Igualdad, reemplazando a Carlos Rosero, contra quien el presidente Gustavo Petro tuvo un comentario racista en su contra. La polémica se da no solo porque Florián no tendría la preparación, sino porque ha estado flotando en varios puestos desde que Petro fue alcalde de Bogotá.

Aunque no es oficial, el nombramiento lo habría filtrado el diario El Colombiano, quienes aseguraron que es cuestión de tiempo para que el exactor de contenido para adultos llegue a al ministerio de la Igualdad. Es importante recordar que en más de una ocasión el presidente Petro ha enaltecido a Florián y ha asegurado que es un profesional impecable y que sería perfecto para ocupar este cargo.

Es más, hace pocos días el propio Petro aseguró que no había querido nombrar a Florían en el ministerio por petición de Francia Márquez, la vicepresidente de Colombia. “Tuve un amargo día cuando por razón política, no acaté mis principios. Ese día amargo, acepté para mantener la unidad del gobierno, la posición de la vicepresidenta, en contra de mi voluntad, de no nombrar a Florián como viceministro de la diversidad”, aseguró Petro.

¿Quién es Juan Carlos Florían?

Juan Carlos Florián Silva es un politólogo colombiano con una trayectoria en el sector público y en organizaciones internacionales. Se graduó en Ciencia Política en la Pontificia Universidad Javeriana y realizó una especialización en redes de intervención pública en la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. A lo largo de su carrera, ha trabajado en diversas iniciativas relacionadas con derechos humanos, inclusión social y comunidades vulnerables.

Florián ha desempeñado varios roles en instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Trabajó con Save the Children International y Médicos Sin Fronteras, donde se involucró en proyectos de asistencia humanitaria y apoyo a poblaciones en riesgo.

Además, en el sector público colombiano, ejerció como subdirector técnico de la Secretaría de Integración Social de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro. En este cargo, trabajó en la formulación e implementación de políticas enfocadas en la población LGBTI y otros grupos en condición de vulnerabilidad.

Eso sí, antes de su incursión en la política y el servicio público, Juan Carlos Florián se desempeñó como actor porno en Francia. Este antecedente ha sido objeto de controversia y críticas, especialmente cuando se propuso su nombramiento en el Viceministerio de Diversidades del Ministerio de Igualdad en 2023. En ese momento, su designación no se concretó por decisión de Francia Márquez y por la polémica sobre su pasado.