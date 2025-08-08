Caso Uribe: Judicatura refuerza tribunal con tres magistrados de apoyo para resolver la apelación

Ante el volumen y complejidad del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Consejo Superior de la Judicatura anunció una decisión sin precedentes: nombrar tres magistrados de apoyo para que asuman temporalmente los casos asignados a los jueces encargados de resolver la apelación de su condena.

La medida busca permitir que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, conformada por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, se concentre de manera exclusiva en la revisión del fallo de primera instancia, que condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La Judicatura explicó que la decisión se toma debido al “gran volumen, la connotación y el término de prescripción” del caso.

Cargos temporales y suspensión de otras funciones

Según el comunicado oficial, los cargos transitorios serán creados a partir del 11 de agosto y hasta el próximo 10 de octubre, coincidiendo con el plazo procesal crítico para el caso, ya que la prescripción está fijada para el 16 de octubre de este año.

Adicionalmente, como parte de las estrategias para evitar demoras, ya se había anunciado la suspensión del reparto de tutelas a los tres magistrados titulares, medida que busca evitar distracciones o sobrecarga de funciones durante este periodo clave.

Apelación en curso

La defensa del exmandatario, encabezada por su equipo de abogados, tiene hasta el próximo 13 de agosto para presentar el recurso de apelación contra el fallo emitido en primera instancia. Ese mismo día se cumplen los siete días hábiles que otorga el procedimiento penal para controvertir la decisión judicial.

El Tribunal Superior de Bogotá será entonces el encargado de emitir un fallo en segunda instancia que puede confirmar, modificar o revocar la condena, en medio de un clima jurídico y político de alta tensión.