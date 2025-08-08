Abelardo de la Espriella sigue demostrando su talento en la música interpretando el himno nacional en ópera

Abelardo de la Espriella es uno de los abogados más reconocidos en Colombia, pues ha representado a diferentes figuras de la farándula nacional, así como también de la política, destacándose por sus conocimientos y experiencia en este rol. Hace pocos meses sorprendió a sus seguidores al oficializar que es uno de los candidatos a la presidencia 2026, recibiendo así un apoyo más que evidente en las redes sociales, pero también en las calles.

Si bien, ya son varias figuras de la política que se perfilan como candidatos para las próximas elecciones presidenciales, Abelardo se encamina para muchos como uno de los favoritos, compartiendo así el apoyo recibido a través de las redes sociales y en medio de una de sus más recientes apariciones, el colombiano no mostró precisamente sus habilidades como abogado, sino en el canto específicamente en ópera, pues recientemente se tomó el tiempo para interpretar el himno de Colombia.

“Había soñado con grabar el Himno de mi Patria. Hoy he cumplido el sueño de hacerle ese homenaje. Gracias, colombianos por haberme acompañado a las calles. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. Firme por la Patria”, fueron las declaraciones que añadió Abelardo de la Espriella al respectivo video musical en el que expuso varias zonas de Colombia, integrando, por supuesto, su presencia en el mismo.

Horas más tarde, la serie de comentarios en apoyo no faltaron para De la Espriella destacando su rol en la música, sin embargo, las críticas no se hicieron esperar haciendo caso omiso a las mismas.

¿Cuántos hijos tiene Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella tiene cuatro hijos, quienes aún son menores de edad y no cuentan con una gran diferencia. Tratándose así de Salvador, Lucía, Francesca y Filippo, quienes son lo más importante para él y a pesar de las diferentes ocupaciones con las que cuenta, busca compartir con ellos tiempo de calidad realizando diferentes viajes y otros momentos en familia.