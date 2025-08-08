Ladrones aprovecharon pequeño trancón en Bogotá para asaltar a sus víctimas dentro de su carro

La tarde de este 7 de agosto, un conductor de un vehículo particular fue víctima de un violento asalto en inmediaciones del Cafam del barrio La Floresta, en el occidente de Bogotá. El hecho ocurrió mientras el hombre se desplazaba por la Avenida Carrera 68, una de las vías más transitadas de la capital, y quedó atrapado en un pequeño trancón que fue aprovechado por los delincuentes para cometer el robo.

De acuerdo con versiones preliminares, los antisociales, que portaban armas de fuego, se acercaron al vehículo del afectado y lo intimidaron, exigiéndole que entregara sus pertenencias. Testigos aseguran que el ataque fue rápido y que los responsables huyeron inmediatamente después, mezclándose entre el tráfico para evitar ser capturados.

El barrio La Floresta, ubicado en la localidad de Engativá, ha registrado en los últimos meses un incremento en los casos de hurto a conductores y peatones. Vecinos de la zona afirman que la modalidad de robo aprovechando la congestión vehicular se ha vuelto cada vez más frecuente, lo que ha generado una sensación creciente de inseguridad.

Las autoridades locales informaron que ya se adelantan labores de investigación para identificar a los responsables, revisando cámaras de seguridad de establecimientos cercanos y del sistema de monitoreo de la ciudad. Sin embargo, los residentes insisten en la necesidad de aumentar la presencia policial y reforzar los operativos de seguridad en puntos críticos como la Avenida Carrera 68, donde los trancones son habituales durante gran parte del día.

El hurto a mano armada es una de las problemáticas más denunciadas en Bogotá. Según cifras recientes de la Policía Metropolitana, miles de ciudadanos son víctimas de esta modalidad cada año, y en la mayoría de los casos los criminales aprovechan momentos de vulnerabilidad como semáforos en rojo, embotellamientos o detenciones obligadas para actuar.

Este nuevo episodio revive el debate sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana y el papel de la justicia en la reducción de la reincidencia delictiva. Para los habitantes de la capital, la prioridad es clara: recuperar la confianza en las calles y garantizar que episodios como el registrado este 7 de agosto no se conviertan en parte de la rutina diaria.