“Ahora sí entiendo por qué perdimos a Panamá”: Petro critica que la oposición quiera perder territorio con Perú

El presidente Gustavo Petro manifestó la necesidad de que Colombia fabrique su propio armamento.

Durante la entrega de 6.500 hectáreas de tierras a comunidades campesinas de 11 municipios de Córdoba, el presidente Gustavo Petro aludió a la defensa del territorio colombiano. Las declaraciones se producen en medio de las tensiones con Perú por la isla Santa Rosa sobre el río Amazonas.

“Medios de comunicación ayer nos expresaron que prefieren repetir los editoriales del Perú que defender a Colombia.”

El presidente cuestionó que sectores de la prensa nacional reproduzcan posturas de medios o autoridades peruanas en lugar de respaldar la posición oficial de Colombia en temas limítrofes.

“Son apátridas. No lo podía creer. Hasta el odio a Petro lo entiendo, porque no soy de su club.”

Con esta afirmación marcó una diferencia entre las críticas hacia él y lo que considera una falta de lealtad al país, señalando que el rechazo a su gobierno no debe traducirse en contra los intereses nacionales.

“Pero de ahí el odio a Colombia, a que defienda su territorio.”

Insistió en que el desacuerdo político no debe convertirse en oposición a la defensa de la soberanía nacional, particularmente en un contexto de disputa territorial.

“Y entonces ponen a hablar la voz oficial del Perú, que obviamente no está de acuerdo con lo que decimos, como si fuera la voz oficial del periodismo colombiano.”

Aquí reiteró que, en su opinión, parte del periodismo colombiano amplifica el discurso oficial del gobierno peruano, lo que considera perjudicial para la postura del país en la controversia.

“Ahora sí entiendo por qué perdimos a Panamá.”

Petro comparó la situación actual con episodios históricos de pérdida territorial, sugiriendo que la falta de cohesión interna ha contribuido a estos desenlaces.

“No me había dado cuenta, pero es por eso.”

Con esta frase breve reforzó la idea de que las divisiones internas y el eco de voces externas han debilitado la defensa territorial a lo largo de la historia.

“Ahora sí entiendo por qué perdimos los monjes y por qué perdimos buena parte de la selva amazónica hacia el Brasil y hacia el mismo Perú y el Ecuador, etc.”

Se refirió a otras pérdidas de territorio, como el archipiélago Los Monjes y extensiones de la Amazonía, para ilustrar un patrón histórico de retroceso en límites internacionales.

“Ahora sí entiendo por qué perdimos el mar de San Andrés.”

Mencionó el fallo internacional que redujo la extensión marítima de Colombia en el Caribe occidental, atribuyéndolo nuevamente a la falta de unidad nacional.

“Fue este gobierno el que detuvo la pérdida del mar de San Andrés. Tocó casi un siglo, más de un siglo, dos siglos de vida republicana perdiendo territorio.”

Concluyó este segmento afirmando que, bajo su administración, Colombia ha logrado frenar el proceso histórico de reducción territorial.

La isla Santa Rosa se encuentra en la zona amazónica de frontera entre Colombia y Perú. Aunque los tratados de límites de 1922 y 1934 fijaron la frontera fluvial, autoridades peruanas han reiterado reclamos sobre este territorio en los últimos meses, lo que ha generado tensiones diplomáticas. Colombia sostiene que la isla hace parte integral de su soberanía y ha reafirmado su presencia institucional en la zona.