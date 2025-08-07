Invamer revela que el 77 % cree que Colombia va por mal camino y la desaprobación a Petro alcanza 64 %

La última encuesta Colombia Opina #18 recogió la opinión de 1.840 adultos mayores de 18 años en 84 municipios, con un margen de error de apenas 2,95 % y nivel de confianza del 95 %, lo que la convierte en una radiografía precisa del sentir nacional en agosto de 2025.

El resultado es claro y preocupante: tres de cada cuatro colombianos creen que el país va por un mal camino. Incluso hay señales de escepticismo respecto al futuro: el 61,5 % dice sentir miedo ante lo que viene, y un 54,9 % lo califica como un porvenir “negativo” o “muy negativo”. Todos estos datos reflejan un clima colectivo de incertidumbre.

Descontento con el Gobierno y percepción económica

En el ámbito político, el pulso ciudadano contra la administración de Gustavo Petro es palpable: apenas el 37–42 % de los encuestados aprueba su gestión, mientras que entre el 58–63 % lo desaprueba, cifra que coincide con mediciones recientes que alcanzaron el 64 % de desaprobación. Esta tendencia al alza refleja un desgaste creciente y sostenido en la percepción presidencial.

Sin embargo, el pesimismo no se limita al liderazgo político. El 82,3 % de los consultados cree que la inseguridad está empeorando, un 75,8 % reporta aumentos en el costo de vida, y el 76,5 % considera que el problema del narcotráfico va en ascenso. Igualmente preocupante, el 73,2 % percibe un incremento en la corrupción pública, y otro 82,3 % observa un avance en las acciones de grupos armados ilegales.

Desde el punto de vista económico personal, la situación es crítica: el 73 % de los encuestados cree que los precios seguirán subiendo en los próximos seis meses, y el 71 % afirma que su capacidad de compra ha disminuido respecto al año anterior. Resalta también que el 51,7 % considera que la corrupción ha aumentado durante el gobierno actual.

Aproximación crítica a “Paz Total”

La política de Paz Total, bandera del gobierno actual, enfrenta fuerte rechazo ciudadano: el 66,8 % considera que va por mal camino, y otro 66,1 % dice sentirse “más inseguro” por su implementación. El 83,1 % rechaza la idea de liberar cabecillas criminales como parte de la paz, mientras que el 67 % teme que Colombia se encamine nuevamente hacia conflictos armados. Ante ese panorama, el 57,7 % de los encuestados apuesta por derrotar militarmente a los grupos ilegales y el 57,5 % se opone a sacrificar la justicia por acuerdos de paz.

Instituciones con contrastes de confianza

La evaluación ciudadana de las instituciones muestra claras desigualdades: las Fuerzas Militares (74,4 %) y la Iglesia Católica (68,4 %) son quienes mayor confianza despiertan. En cambio, los partidos políticos y el Congreso están en la parte más baja, con niveles de desaprobación del 71,9 % y 62,5 %, respectivamente. Especialmente negativo es el resultado para el ELN, con rechazo del 88,1 %.

En conjunto, Colombia Opina #18 refleja una ciudadanía alarmada por la inseguridad, la economía, la soberanía del país y el liderazgo político. El sentimiento general de desconfianza y descontento político abre un escenario complejo para el gobierno actual, donde ni proyectos como Paz Total parecen restablecer la esperanza colectiva.