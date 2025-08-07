Puños y patadas volaron durante la marcha por Uribe y todo quedó registrado en video

Este jueves 7 de agosto, a pesar de la lluvia, una gran cantidad de colombianos salieron a protestar en las principales ciudades del país.

Y aunque los protestantes se unieron para reclamar la inocencia de Álvaro Uribe, en Cali se presentó una pelea que quedó registrada en video

Un video que compartió el medio CW + Noticias expuso a varios ciudadanos peleándose en plena manifestación, aunque no se conocen los detalles ni motivos de la riña.

Según varios comentarios del video, las personas que iniciaron la pelea, son aquellos que se pueden observar sin camiseta y que estaban tocando diferentes instrumentos.

Afortunadamente, la pelea no pasó a mayores y tan solo unos instantes después lograron separar a quienes se estaban golpeando.

Posteriormente, aquellos integrantes del grupo que salió sin camiseta, se apartó y comenzó a insultar a otras personas que caminaban en la protesta.

A continuación le presentamos el video de la pelea en Cali durante la marcha por Uribe:

¿Por qué son las marchas hoy?

Desde el Centro Democrático se citó a manifestaciones para rechazar la decisión de condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal.

“La marcha de hoy no es un acto de clemencia. Es un ejercicio de defensa ciudadana. No es Uribe quien necesita a Colombia: somos nosotros, los colombianos, quienes necesitamos a Uribe. En tiempos en que las mafias dictan la agenda, renunciar a su liderazgo sería una decisión suicida”, fue el mensaje que escribieron a través de sus redes sociales.