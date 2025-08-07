“Colombia no debe perder más territorio”: Petro anuncia declaración de Estado sobre la disputa con Perú

Gustavo Petro realizó un discurso durante la marcha en Bogotá por el Día Mundial de los Trabajadores.

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Perú continúan tensas, luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro denunciara que el país Inca se había apropiado de territorios en el rio Amazonas, más exactamente la isla Santa Rosa perteneciente a la soberanía colombiana.

PUBLICIDAD

Lea también: “Es una trata de hombres para matar”: Petro tras el derribamiento de un avión emiratí con mercenarios colombianos

El hecho hizo que de parte de ambas naciones sacaran comunicados refiriéndose al tema, donde por un lado, el gobierno colombiano ha reclamado que esas tierras le pertenece y el mismo Petro se ha referido tajantemente al hecho.

Por su parte, el gobierno de Perú, liderado por la presidenta Dina Boluarte, rechazó lo dicho por Petro y aseguró que la isla Santa Rosa es de su propiedad.

Ante lo sucedido, Petro que tenía planeado dar un discurso y acompañar la conmemoración de la Batalla de Boyacá desde la ciudad de Bogotá, confirmó que ahora lo hará desde Leticia como un acto en el que reivindicará la frontera del sur.

"Mañana 7 de agosto iniciaré el proceso para reivindicar la frontera sur de Colombia en Leticia, como la hice con la frontera marítima en San Andrés“, escribió en una publicación Petro.

Más adelante, en otro mensaje por “X” (antes Twitter), Pero criticó la opinión de una analista política y al mismo tiempo dio a conocer que dará una declaración de Estado sobre el tema con Perú, dejando claro que “Colombia no puede perder más territorio”.

PUBLICIDAD

"Con el debido respeto con Sandra, si un periodista, político o ciudadano, no sabe que es soberanía nacional, es culpa de una historia de cipayos, no de un presidente. He pedido que recordemos el mensaje de Bolívar. Ya un presidente liberal en los años 30 del siglo XX, le edificó un mausoleo hecho por un arquitecto fascista, con la estética fascista, y dejó la estatua de Bolívar sin sus palabras de libertad en Santa Marta", escribió el jefe de Estado quien concluyó:

“Qué insulto a Bolívar, hacerle su tumba con la estética de Hitler. Bolívar es lo contrario de Hitler y mañana es su día. Colombia no debe perder más territorio por culpa de una oligarquía cobarde. Mañana en Leticia expediré al mundo una declaración de Estado”.