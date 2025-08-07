Desde el Movistar Arena confirmaron que pese a las afectaciones al recinto no se cancelará ningún evento

Tras la batalla campal que se vivió en el Movistar Arena y sus alrededores minutos antes del concierto de Damas Gratis, cientos de personas en redes sociales han expresado su preocupación con lo que va a pasar con los próximos eventos en este recinto. Ante esto, el gerente del Movistar Arena reaccionó y se refirió al futuro de los eventos en este importante escenario de la ciudad.

PUBLICIDAD

Lea también: Bogotá cumplió años y los embalses le dieron el mejor regalo: este es el impresionante nivel en el que se encuentran

Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, en entrevista con W Radio entregó declaraciones sobre lo sucedido en el lugar antes del concierto de Damas Gratis, que terminó siendo cancelado. Quintero aseguró que el ingreso se realizó a las 7:00 p.m. de manera ordenada, pero que sobre las 8:30 p.m. desadaptados forzaron su ingreso al Movistar Arena.

El gerente también aseguró que fueron esas personas que entraron de forma irregular al Movistar Arena las que generaron las riñas al interior y quienes generaron los respectivos riesgos a la seguridad. Además, también se dijo que antes de que se diera la invasión al lugar siempre existieron las garantías de seguridad.

Finalmente, Quintero aseguró que los futuros eventos en el Movistar Arena se mantienen en pie y que los daños al escenario, a la gradería, al los baños, a las puertas y demás entornos del lugar no afectarán los demás eventos.

Los disturbios en el Movistar Arena dejaron una persona fallecida

Según informó el alcalde de Bogotá, producto de las violentas peleas al interior del Movistar Arena una persona terminó perdiendo la vida. "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación“, aseguró Galán en su cuenta de X.

El hombre fallecido hacía parte a la Guardia Albirroja y fue identificado como Sergio Blanco; por esto, González le exige a las autoridades una investigación a fondo para dar con el conductor del vehículo que atropelló a su compañero y que agravó aún más la situación en le Movistar Arena de Bogotá.