Dos meses del atentado: el emotivo clamor de la esposa de Miguel Uribe Turbay

Este 7 de agosto de 2025 se cumplen dos meses exactos desde el atentado que conmocionó a la política colombiana. El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, continúa su batalla por la vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras ser baleado por un menor de edad en un mitin en el occidente de la capital.

PUBLICIDAD

Más noticias: ¿Fantasma en la vía? La misteriosa figura vista en video que aterroriza las redes

Desde aquel trágico día, su esposa, María Claudia Tarazona, se ha convertido en el rostro más cercano de la situación, informando con prudencia y fortaleza sobre la evolución de su estado de salud. A través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió un emotivo mensaje que resume la angustia y la esperanza de su familia.

En la publicación, Tarazona clama a Dios por el regreso de su esposo: “Ya han pasado dos meses. Gracias Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mí, permíteselo Dios”. El post se llenó de respuestas de apoyo y solidaridad, con cientos de usuarios enviando mensajes de ánimo y oraciones por la pronta recuperación del político.

La esperanza en la familia se fortalece con las noticias sobre su evolución. María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, conversó con Caracol Radio y dio un mensaje alentador sobre la salud del senador. Aseguró que el proceso de recuperación ha entrado en una nueva fase, la de “despertar”, aunque no dio un tiempo estimado para este proceso.

Estado de salud: de la máxima gravedad a una fase crucial

Según los comunicados oficiales de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el senador Uribe Turbay, tras ser ingresado, fue declarado en “máxima gravedad” debido a la seriedad de sus heridas por arma de fuego. Su pronóstico inicial fue reservado, y su respuesta a las intervenciones médicas fue calificada de “escasa”.

Le puede interesar: Petro acusa a Perú de violar el tratado de 1934 y advierte que Colombia “no reconoce soberanía” sobre isla Santa Rosa

PUBLICIDAD

Sin embargo, en las semanas siguientes, su condición comenzó a mejorar. Los médicos informaron de una “desescalada de estado crítico” y, después de 16 días, el senador fue sometido a una traqueostomía y una gastrostomía. Los últimos reportes indican que ha superado la fase más crítica y ha entrado en un protocolo de “neurorehabilitación”, mostrando signos positivos de recuperación, aunque su pronóstico neurológico sigue siendo reservado.

Autoridades confirman múltiples capturas e hipótesis del ataque

La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía ha arrojado avances significativos. Las autoridades han confirmado que el ataque fue ejecutado por una estructura criminal y que hay al menos siete personas bajo custodia, vinculadas de diversas maneras al atentado.

El principal sospechoso, un menor de edad que disparó contra el senador, fue detenido en el lugar de los hechos y formalmente acusado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Posteriormente, las autoridades han capturado a otros presuntos implicados, entre ellos alias ‘el Costeño’ -señalado como el coordinador logístico y principal responsable de la planificación-, alias ‘el Hermano’, y otros individuos con roles específicos en la operación como el transporte del arma y la huida. La Fiscalía continúa con la investigación para dar con los responsables intelectuales del ataque, y según los reportes, una de las principales hipótesis apunta a que el atentado habría sido ordenado por la “Segunda Marquetalia”.