¿Fantasma en la vía? La misteriosa figura vista en video que aterroriza las redes

Una aterradora grabación se volvió viral en las últimas horas, capturada por la cámara de seguridad de una locomotora del tren Roca, que opera en Buenos Aires, Argentina. El video, que ha causado revuelo, muestra lo que muchos aseguran que es una aparición fantasmal.

El suceso fue registrado a plena luz del día, en cercanías de la estación Berazategui, en una zona del Conurbano bonaerense donde el acceso a pie es prácticamente imposible debido a las vías y la maleza circundante. El video, de apenas 21 segundos de duración, fue difundido en la red social X (anteriormente Twitter) y rápidamente captó la atención de miles de usuarios, generando un intenso debate.

En las imágenes, mientras el tren avanza a alta velocidad, se puede observar, en el costado derecho de la pantalla, la figura estática de lo que parece ser un hombre. La silueta, inmóvil y mirando hacia el horizonte, tiene un tono diferente al del entorno, lo que intensifica la sensación de misterio y ha llevado a muchos a descartar que sea una persona real.

Un detalle clave que alimenta el misterio

Sin embargo, lo que ha llamado aún más la atención y ha alimentado las teorías es un inquietante detalle. Justo al lado de la figura se observa una cruz improvisada sobre un poste, lo que para muchos sugiere que alguien pudo haber fallecido en ese lugar.

Este elemento le da un contexto más sombrío a la aparición, ya que las cruces en la vía suelen marcar el lugar de un accidente fatal. No obstante, estas suposiciones no han sido confirmadas de manera oficial, dejando la puerta abierta a múltiples interpretaciones y a la duda sobre el origen del video.

El debate y el escepticismo en las redes sociales

Las imágenes, una vez en las redes, se convirtieron en un campo de batalla de teorías. Mientras algunos usuarios tratan de encontrar una explicación lógica y racional, otros aseguran que el video es evidencia clara de un fenómeno paranormal.

Entre los cientos de comentarios que inundaron la publicación, abundan las explicaciones más escépticas: “Eso es un espantapájaros”, “parece una imagen superpuesta”, o la pregunta retórica que busca una respuesta simple: “¿por qué los fantasmas usan ropa?”.

Por otro lado, están aquellos que están convencidos de que se trata de un suceso paranormal genuino y que no dudan en calificarlo como una prueba irrefutable. El debate continúa sin una conclusión definitiva, alimentando la intriga de miles de usuarios que intentan desentrañar la verdad detrás de la misteriosa figura de Berazategui.