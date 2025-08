“No lo tengo claro”: María Carolina Hoyos hermana de Miguel Uribe Turbay ante pregunta por su rehabilitación

Este lunes, 4 de agosto, se conoció una entrevista de María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, con Vanessa de La Torre de Caracol Radio, en la que le preguntaron qué significaba el que el precandidato se encuentro en rehabilitación, tal y como lo informó la Fundación Santa fe en su último comunicado.

En el informe del 14 de julio la clínica informó que había mostrado mejoría y respuesta clínica favorable a las intervenciones quirúrgicas a las que lo han sometido.

María Carolina Hoyos no pudo explicar en qué consiste la rehabilitación de su hermano, Miguel Uribe Turbay

La Fundación a través del comunicado número 15 explicó que: “Durante los últimos días, el paciente ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas (resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras), como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médica. En este contexto, y como parte del proceso integral de atención, de inició el protocolo de neurorehabilitación”.

Ante la pregunta de qué significa la rehabilitación, respondió: “No lo tengo tan claro, no, no, digamos no soy eh, no sé muy bien y además he tenido la disciplina de referirme solamente a los comunicados de la Clínica Santa Fe”.

De la Torre continuó preguntado si Miguel Uribe tenía conciencia, a lo que María Carolina respondió: “Miguel se está recuperando, digamos, cada vez está en la fase de despertar y, digamos que puede durar un tiempo más, no tengo claro cuánto puede durar, pero lo que sí sé es que va muy bien”.

Luego, la periodista le mencionó que hace unas semanas se hablaba de un milagro en torno a la recuperación de Miguel y cuando se habla de rehabilitación significa que está saliendo adelante, a lo que Hoyos dijo, “es así, esto es un milagro. En realidad esto es un milagro, lo podemos ver, ahora necesitamos no bajar la guardia en oración para poder concluir este milagro”.