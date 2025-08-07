Alias ‘Tianz’ admite haber disparado contra Miguel Uribe Turbay; senador se recupera con apoyo médico

Ante un juez especializado en casos de menores, alias ‘Tianz’, de apenas 14 años, aceptó su responsabilidad en el atentado contra el senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá. El joven admitió haber disparado durante el evento político, aceptando cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

PUBLICIDAD

Según el relato judicial, se declaró culpable en una audiencia virtual que tuvo lugar desde el búnker de la Fiscalía. La sentencia será leída el próximo 27 de agosto, momento en que se determinará su sanción oficial. De acuerdo con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Ley 1098 de 2006), el menor enfrenta una pena máxima de ocho años de internamiento, en un régimen educativo y reparador, no penitenciario como el adulto normal.

Más noticias: Padres y dueños de bares pagarían caro si las autoridades encuentran menores en establecimientos

La Fiscal General Luz Adriana Camargo explicó que, aunque el menor cometió un hecho grave, su tratamiento judicial se rige por parámetros educativos. “La sanción no es de prisión, sino un proceso que busca restituir derechos, no estigmatizar”, recalcó.

Contexto del juicio de ‘Tianz’

El ataque ocurrió durante un mitin político en Fontibón, cuando el menor se acercó a la tarima y disparó contra Uribe Turbay, hiriéndolo en la cabeza y una pierna. Las autoridades detuvieron a seis personas vinculadas al caso, incluidos adultos presuntamente involucrados en la planeación del atentado. El agresor fue capturado en el lugar tras un enfrentamiento, resultando herido en un pie.

Lea también: “Partido de necesitados”, Gamero dejó claro lo que será el partido entre Cali y Millonarios

El procedimiento judicial se desarrolla con seguimiento estricto de protocolos especiales para menores. La Fiscalía ya formalizó los cargos y el juez tiene hasta el 27 de agosto para dictar sentencia. La defensa del adolescente no ha señalado una estrategia pública aún, aunque todo apunta a una aceptación de los hechos, como se evidenció en la audiencia.

PUBLICIDAD

El estado más reciente de salud de Miguel Uribe Turbay

El senador permanece internado en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ha sido sometido a múltiples cirugías tras recibir impactos de bala en la cabeza y una pierna. Según el informe médico más reciente emitido el 14 de julio de 2025, Uribe ha mostrado una respuesta clínica favorable y ha iniciado un proceso de neurorehabilitación, aunque su pronóstico neurológico permanece reservado.

El centro médico informó que el paciente sigue en la unidad de cuidados intensivos con soporte respiratorio mecánico y bajo sedación, mientras se monitorea su evolución neurológica. A lo largo de más de siete semanas hospitalizado, el senador ha sido sometido a al menos siete procedimientos quirúrgicos, según su hermana María Carolina Hoyos.

Mediante imágenes diagnósticas como resonancia magnética, tomografía y doppler, se ha documentado su desarrollo estable, lo que permitió iniciar el protocolo de rehabilitación. Aunque la condición sigue siendo crítica, el equipo médico ha observado una evolución que ratifica un respuesta favorable al tratamiento clínico, manteniendo la vitalidad necesaria para iniciar recuperación.

La familia ha expresado cautela y agradecimiento por el respaldo ciudadano. La recuperación, según especialistas consultados, podría extenderse entre uno y dos años en función de las posibles secuelas a nivel cognitivo o motor