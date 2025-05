“Es la muerte en vida”: Madre de Lyan Hortúa, de 11 años, que cumple 17 días secuestrado

Se cumplen 17 días desde ese horrible día en el que Lyan Hortúa, de solo 11 años de edad, fue sacado de su casa en Jamundí por cinco delincuentes encapuchados, que irrumpieron en la vivienda portando armas de fuego y aunque, al parecer, iban por el padre, pero al no encontrarlo se llevaron al niño.

La madre, Angie Bonilla, habló con Noticias RCN y le envió un mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro, para que interceda para que le devuelvan a su hijo.

Llamado a Petro para que interceda y se logre la liberación del niño Lyan Hortúa

“Mi niño sufre de inflamación en los pulmones y no puede recibir atención médica. No me imagino que algo le pase... no sé dónde está. Pido misericordia, presidente, que me mire con ojos de amor y compasión, que también es padre. Yo solo pido que me devuelvan a mi hijo. El perdón ya está”, dijo la madre a dicho medio.

Además, también aprovechó para enviarle un mensaje a su hijo en caso que lo dejen ver televisión y le dijo: “Hijo de mi alma, eres un niño valiente. Gracias por estar firme. Sé que lo vas a lograr.”

El secuestro sucedió el pasado 3 de mayo cuando el niño estaba dentro de su casa con su mamá y otros familiares, y fueron sorprendidos por los delincuentes.

La Misión de Verificación de la ONU y la Arquidiócesis de Cali se ofrecieron para intermediar su liberación, que al parecer se encuentra en poder de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

“Nos ponemos a disposición para facilitar una entrega humanitaria del menor y que pueda retornar lo antes posible con su familia, a quienes expresamos nuestra solidaridad”, indicaron ambas organizaciones según El Colombiano.

Las autoridades ofrecen 200 millones de pesos por información que permita su liberación.

Por su parte, la alcaldesa de Jamundí Paola Castillo, dijo que “al padre Omar le manifestaron que el menor está en buenas condiciones de salud, le manifestaron que era una buena intención de poder hacer ese intercambio o entregar al menor y también le manifestaron que había sido un error”.