Ídolo del Medellín aseguró que dejó de ser hincha del equipo tras perder la final ante Santa Fe

Una de las decepciones más grandes en la historia del Deportivo Independiente Medellín fue el haber perdido la gran final del primer semestre de la Liga BetPlay 2025 ante Independiente Santa Fe en condición de local y con todo a su favor. A pesar de la ilusión que había en los aficionados, el desenlace fue el peor, demostrando una vez más que el club antioqueño es uno de los más fríos del país, en especial a la hora de jugar este tipo de partidos.

PUBLICIDAD

Y es que, aunque arrancaron ganando, el equipo se dejó comer emocionalmente tras el empate rápido de su rival, quienes salieron al segundo tiempo con una actitud dominante y se llevaron la copa a Bogotá, dejando pasmado al DIM, en especial, a todos aquellos que sienten esa camiseta y que no solo son aficionados, también han formado parte de la historia de la institución y contaban con esta estrella.

El que peor estalló de todos fue el exfutbolista Tressor Moreno, quien usó sus redes para desahogarse de una manera airada y hasta violenta, afirmando que ya no será más hincha del club ante la decepción que le causaron los jugadores: “La verdad hoy ya dejé de ser hincha porque no puedo soportar el dolor de la gente, y, sobre todo, los que pagan una boleta tan cara para ver jugadores que no ponen lo que deben poner”.

Además de lanzar semejante afirmación, el jugador subió otras tres historias dejando saber lo que sentía con respecto a lo visto en el estadio Atanasio Girardot, en especial, su desaprobación con la actitud de los futbolistas del poderoso: “Hoy ustedes jugadores del Medellín me tienen decepcionado porque no tienen los huevos necesarios para hacer a un club importante y lo puedo entender. Mírense y decidan irse los que no son capaces. Dios los bendiga y no vuelvan nunca más”, declaró Moreno.