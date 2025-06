La llamada de Vicky Dávila a Álvaro Leyva: lo confronta por haberla mencionado en el supuesto plan de golpe de Estado

Los audios publicados por el medio español El País, en el que deja en evidencia un supuesto plan por parte del excanciller Álvaro Leyva de querer darle un golpe de Estado al presidente Gustavo Petro, ha generado toda una polémica no solo en el gobierno, sino en sectores políticos.

Y es que la investigación periodística reveló las conversaciones que tenía Leyva donde da nombres en su presunto plan. Allí se escucha hablar de la actual periodista y candidata a la presidencia, Vicky Dávila y de también Miguel Uribe.

Todo parece indicar que a la exdirectora de Semana, esto le causó malestar ya que no dudo en llamar directamente al excanciller y confrontarlo por mencionarla.

Dávila dio a conocer en sus redes sociales, la conversación que sostuvo con Álvaro Leyva:

En la llamada, Vicky le consulta si en algún momento dialogaron sobre un golpe de Estado a Gustavo Petro. Leyva le responde:

“Nunca jamás. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia o por lo menos no lo he pensado y yo estoy seguro que usted tampoco”.

La periodista continuó consultándole si ella le autorizó mencionarla en el supuesto plan de golpe de Estado, el excanciller contestó: “De ninguna manera, jamás”.

Al ser cuestionado por mencionar a Vicky Dávila en la conversación, Leyva detalla:

“Lo que yo señalo en ese momento es que usted tiene liderazgo, y yo siempre he considerado que cualquiera que sea la situación de este país, se requiere un acuerdo nacional. En ese momento yo dije, esta señora, que se llama Vicky Dávila, que tiene liderazgo, puede ayudar a hacer un gran acuerdo nacional, pero no hay una intención dañina. Todo lo contrario, me pareció que tiene todas las condiciones, todas las calidades”.

Álvaro Leyva insiste en que fue una conversación privada.

“En unas conversaciones privadas, uno tiene derecho a hablar y decir cosas”, aseveró.