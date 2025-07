Congresistas de EE. UU. niegan complot contra Petro: “Pura fantasía”

Las declaraciones de los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Antonio Giménez marcaron un nuevo capítulo en la controversia generada por una serie de audios revelados por el diario El País de España. En las grabaciones, el excanciller colombiano Álvaro Leyva afirma haber sostenido encuentros con estos legisladores para gestionar la caída del presidente Gustavo Petro.

Díaz-Balart, representante por Florida, respondió con ironía:

“Me tengo que reír por tantos inventos, tonterías e hipocresía. Me recuerda al dicho: ‘cada loco con su tema’”.

El congresista también aclaró que se reúne frecuentemente con diversos sectores políticos colombianos, incluyendo al propio presidente Petro y otros funcionarios del actual gobierno, lo que refuerza su rechazo a las acusaciones vertidas en los audios.

Carlos Giménez arremete con fuertes calificativos

Por su parte, el representante Carlos Antonio Giménez no solo negó cualquier injerencia, sino que emitió fuertes críticas contra Petro:

“Con mucho respeto, no necesito que nadie me convenza de que Gustavo Petro es un drogadicto corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro”.

Giménez incluso fue más allá, asegurando que Petro ha llevado a Colombia al descrédito internacional, convirtiéndola en “el hazmerreír del mundo”.

Petro exige explicaciones a su vicepresidenta

El escándalo se profundizó cuando los audios también mencionaron a la vicepresidenta Francia Márquez como una posible figura de reemplazo para Petro. Desde Sevilla, España, el mandatario colombiano declaró:

“Todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones, y no solamente políticas, públicas, sino ante la justicia”.

Petro insistió en que Márquez debe pronunciarse no solo ante la opinión pública, sino también ante los entes judiciales pertinentes, para esclarecer cualquier implicación en las afirmaciones de Leyva.

Las respuestas de los congresistas estadounidenses reflejan una fuerte negación y un abierto rechazo a las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva. Aunque las acusaciones siguen sin una verificación oficial concreta, las reacciones han encendido el debate sobre los límites de la diplomacia informal y las repercusiones políticas en ambos países.