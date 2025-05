La decisión radical que tomó la mamá de Lyan Hortúa, Barbie Vanessa

Hace varios días se dio la liberación de Lyan Hortúa, un menor de 11 años que fue secuestrado durante 18 días en Jamundi, Valle del Cauca. Esta retención habría estado en manos del frente de Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC. Ante esta situación, su familia fue la principal afectada, en especial, su mamá, Angie Bonilla, quien en reiteradas ocasiones pidió ayuda a las autoridades y también evidenció su dolor.

Luego de la liberación de Lyan Hortúa salieron a la luz varios detalles sobre su familia, entre ellos, el negocio de joyería con el que cuentan, donde varios futbolistas y personajes del entretenimiento han sido sus clientes. Lo que también le ha permitido tener una vida llena de lujos, viajes y excentricidades que eran evidentes a través de sus redes sociales.

Ante la visibilidad alcanzada, una de las primeras medidas tomadas por Angie Bonilla fue eliminar cada una de las publicaciones con las que contaba, dejando únicamente disponibles aquellas historias en las que muestra sus lujosos viajes a diferentes destinos del mundo, lo que le permitió en cuestión de día aumentar un amplio número de seguidores.

Pero, ahora, la decisión radical que tomó la mamá del niño Lyan Hortúa tuvo que ver, precisamente, con que dejó su cuenta en modo privado, al parecer, en medio de la serie de mensajes y demás fotos tomadas de ella y de su familia. Cabe resaltar que se desconoce si la familia piensa en salir del país en las próximas semanas debido a la situación ocurrida.

Lo que queda claro, es que varios usuarios han buscado conocer mayores detalles con respecto a la familia del menor Lyan Hortúa.

¿Por qué la mamá de Lyan Hortúa tiene como apodo Barbie Vanessa?

Luego de conocerse la identidad de los familiares del menor secuestrado, especialmente de su mamá, Angie Vanessa, en redes sociales expusieron el apodo detrás de Barbie Vanessa, el cual generó dudas y en su cuenta de TikTok, la mujer se refirió a este tema hace varios meses.

“Amor esta es una pregunta constante para mí y créame que esto no tiene nada que ver con cuerpo o cara, eso es solo un estereotipo de persona. Para mí, Barbie es desde niña, mi mamá me decía mi ‘Barbie’ negra y por ende, un primo me empezó a decir ‘Barbie’ y asimismo empezaron todos, no tiene nada que ver porque me crea o piense que me parezco una ‘Barbie’ no mis amores, me apasiona el color rosa, pero no tiene que ver con que yo piense o me crea como una de ellas”.