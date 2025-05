Mamá de Lyan Hortúa explicó el significado detrás de su apodo de Barbie Vanessa, “nada que ver con cuerpo o cara”

El pequeño Lyan Hortúa fue secuestrado por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, con tal solo 11 años, el menor fue sacado de su vivienda, teniendo en zozobra a su familia sobre su paradero y a quienes se unieron en oración y en respuestas rápidas del gobierno nacional para su pronta liberación. Sin embargo, tuvieron que pasar dieciocho días para que el menor fuera liberado, luego de conocerse que su familia pago el rescate, sin dar a conocer esta información a las respectivas autoridades.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Estos son los jugadores de la Selección Colombia, clientes de la familia del niño Lyan Hortúa

En varias ocasiones, su mamá, Angie Bonilla, fue entrevista por diferentes medios de comunicación, donde pedía la pronta liberación de su hijo y era evidente el dolor al estar separada del pequeño. Sin embargo, en medio de su regreso a casa salieron a luz varias de las excentricidades de la familia, especialmente de la mamá de Lyan, las cuales fueron compartidas a través de sus redes sociales, evidenciando así su nivel económico y también los carros, viajes, joyas, ropa y accesorios con los que cuenta, lo que terminó generando varias dudas.

Pero, también paso de largo, el apodo con el que cuenta Angie Bonilla, pues es más conocida como ‘Barbie’ Vanessa y a través de su cuenta de TikTok, hace unos meses explicó el motivo del mismo: “Amor esta es una pregunta constante para mí y créame que esto no tiene nada que ver con cuerpo o cara, eso es solo un estereotipo de persona. Para mí, Barbie es desde niña, mi mamá me decía mi ‘Barbie’ negra y por ende, un primo me empezó a decir ‘Barbie’ y asimismo empezaron todos, no tiene nada que ver porque me crea o piense que me parezco una ‘Barbie’ no mis amores, me apasiona el color rosa, pero no tiene que ver con que yo piense o me crea como una de ellas”.

Cabe resaltar que en la mencionada red social, Angie Bonilla, la madre de Lyan Hortúa alcanza los más de 153 mil seguidores, buscando compartir varios detalles de su vida, lo que, por ende, la ha llevado a contar con varias reacciones y un sinfín de comentarios por parte de los usuarios, ya que su esposo cuenta con un negocio de joyería.