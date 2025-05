“Vamos a incinerar el vehículo, somos FARC-EP”: El escalofriante testimonio del conductor sobre el asesinato de un militar en Caquetá

El asesinato del sargento viceprimero Carlos Andrés Cisneros Maigual ha estremecido al país. El hecho ocurrió el lunes en la tarde, sobre la vía que conecta San Vicente del Caguán con Puerto Rico, en Caquetá. Según el relato del conductor del bus donde viajaba la víctima, dos hombres armados se detuvieron frente al vehículo, se identificaron como miembros de las disidencias de las Farc-EP y, tras rociar gasolina en el automotor, le indicaron que avanzara sin mirar atrás.

“Me abordan dos personas en una parte de la vía bastante compleja para poder transitar, me abordan con arma de fuego, me dicen que baje las personas que van a incinerar el vehículo, se identifican como Farc-EP”, explicó el conductor, quien relató los momentos de terror vividos.

Los hombres, después de hacer que los pasajeros descendieran, procedieron a incendiar el bus. A los pocos minutos, el conductor notó la desaparición de un pasajero: el sargento Carlos Andrés Cisneros Maigual, quien se encontraba en la zona VIP del bus. “Se desconoce la hipótesis de por qué no descendió del vehículo, viajaba en la sala de VIP donde van 12 pasajeros, iba en el puesto nueve, con destino a Bogotá”, detalló el conductor.

El sargento Cisneros, que estaba de civil, fue asesinado de manera cruel mientras viajaba a visitar a su familia. Aún no está claro si fue ejecutado antes o después de la quema del vehículo. La violencia, a cargo de las disidencias de las Farc, ha sido rechazada por el Ejército, que calificó el ataque como una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario.

Por su parte, el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, calificó el hecho como “gravísimo”, subrayando que este ataque no solo afectó a una empresa, sino que también significó una grave afectación al orden público de la región.

Este ataque se atribuye al mismo grupo armado, las disidencias de las Farc de Calarcá, responsables también de la muerte de siete militares en el Guaviare.

Violencia armada en Caquetá: una crisis en escalada en 2025

El departamento de Caquetá enfrenta en 2025 una intensificación del conflicto armado, marcada por la confrontación entre dos facciones disidentes de las extintas FARC: el Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias ‘Iván Mordisco’, y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’.

Alerta temprana por confrontación armada

La Defensoría del Pueblo emitió en enero una alerta temprana, señalando un riesgo “inminente” de confrontación armada en 45 municipios de siete departamentos, incluido Caquetá. Los municipios caqueteños más afectados son Cartagena del Chairá, Solano, San Vicente del Caguán, San José del Fragua y Curillo.

La población civil se encuentra atrapada entre las disputas de estos grupos armados, enfrentando amenazas, extorsiones, confinamientos y desplazamientos forzados. Además, se han reportado casos de reclutamiento forzado de menores, especialmente en comunidades indígenas.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por negociar la paz, los grupos armados han aprovechado los ceses al fuego para fortalecerse y expandir su influencia en la región. Esto ha generado preocupación entre las autoridades locales y la población civil, que se siente cada vez más vulnerable ante su accionar.

Ante esta situación, el Ejército Nacional ha anunciado el envío de 15 pelotones adicionales a Caquetá y Huila para reforzar la seguridad y combatir la criminalidad en la región. Estas unidades se desplegarán en las zonas más afectadas por la violencia, con el objetivo de proteger a la población civil y restablecer el orden público.

La situación en Caquetá refleja la complejidad del conflicto armado en Colombia y la necesidad de una respuesta integral que aborde tanto las causas estructurales de la violencia como las necesidades inmediatas de protección de la población civil.