“Sigue jugando y la gente lo quiere”, Andrés Llinás sobre un jugador que le hizo ‘la vida a cuadritos’

Andrés Llinás es un referente de Millonarios, no solamente por ser canterano, sino por haber conquistado tres títulos con el equipo de sus amores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cuando él era niño y no sabía si su sueño de ser futbolista profesional se cumpliría, confesó que hubo un futbolista que le hizo ‘la vida a cuadritos’, y curiosamente, es muy querido por la hinchada.

Vea acá: “Me deja unas dudas grandísimas”, Leonel Álvarez, ‘sin pelos en la lengua’, sobre polémico penal no sancionado

El defensor de 27 años concedió una entrevista con Camilo Berberi para su programa de YouTube ‘Yo, Camilo’, donde abordó diferentes temas relacionados con su carrera, incluyendo sus inicios.

Dijo Llinás que, en su momento, no le tenían mucha fe cuando él decía que su profesión iba a ser futbolista, pero él tenía claro su objetivo y trabajó para lograrlo.

“Yo nací con otro Millonarios, o sea, mi infancia fue con un Millonarios totalmente distinto. Ya desde los 11 años me decían que era un hijo de papi y mami que nunca iba a jugar fútbol y ese era mi sueño”.

No obstante, por el camino no todo fue color de rosa, y cuando Camilo le preguntó si había algún futbolista que lo hubiera atacado, reveló que sí existió e inmediatamente dio un par de pistas que dejaron todo a la imaginación: “Sí, seguro. Hoy en día sigue jugando y la gente lo quiere”.

PUBLICIDAD

Finalmente, Andrés Llinás confesó que, cuando las cosas no salen bien, tiene pensamientos en los que piensa cómo hubiera sido su vida si no se dedicara al fútbol, sino que trabajara en alguna oficina para que no lo insultaran tanto:

“Hay veces que pienso ¿Por qué hice esto? Cuando las cosas van mal. Digo juemadre, si estuviera en una oficina, no me estaría insultando todo el mundo".