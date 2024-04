Video: polémica en Caquetá por inauguración de colegio en honor a ‘Gentil Duarte’

En zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, este viernes 12 de abril se llevó a cabo la inauguración del Internado Agropecuario Gentil Duarte, un centro académico que en este momento es polémica por el nombre que tiene y toda la apología que se le ha hecho al exlíder guerrillero, abatido en el año 2022.

En la vereda El Triunfo está ubicado el colegio que fue construido con dinero de los mismos habitantes del territorio; en su celebración de estreno, fueron alrededor de 200 personas que bailaron y bebieron al son de toda clase de música en vivo. Es importante señalar que el lugar también cuenta con una estatua de Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’.

De acuerdo a versiones recogidas por Semana, al inicio del evento un hombre levantó al público dando la bienvenida con las siguientes palabras: “Reciban el mejor de los saludos. Hoy es un día que marca la historia. Y para marcar la historia vamos a dar inicio a la inauguración del internado agropecuario y ambiental Gentil Duarte”.

Recomendados

Además el mismo medio constató que tras sonar el himno de la República de Colombia, sonó el himno de las Farc.

Vergüenza mundial: inauguran en Caquetá el colegio en homenaje a Gentil Duarte. Con estatua del Guerrillero, sillas, bombas y música hicieron parte del polémico evento con centenares de personas.



El mismo alcalde de San Vicente del Caguán invitó a la inauguración del colegio 🫣 pic.twitter.com/m3RhuXMZPr — Ines del alma mía ®️ (@InesBetancur1) April 13, 2024

El alcalde de San Vicente del Caguán ha estado señalado de apoyar esta iniciativa, lo cierto es que en una entrevista para Semana, el mandatario manifestó que la construcción de este centro educativo fue realizado por la voluntad de los habitantes del corregimiento, afirmando sentirse sorprendido por el nombre de la institución.

Por su parte el gobernador del Caquetá Luis Ruiz, añadió para El Espectador que este colegio no cuenta con las licencias para operar, ya que no está legalmente registrado, además dejó en claro que no hubo dinero público para su construcción.

“Evidentemente no hay ninguna institución prestadora del servicio de educación en el departamento. Además de todas las licencias de construcción y requisitos que exige la ley, aquí tenemos claro que desde el año pasado porque es una construcción más de un año. En la Secretaría de Educación no reposa ningún documento que haga constar que tiene un permiso, no es un colegio porque no está en funcionamiento, por lo tanto, no lo es y jamás permitiríamos desde la administración que ningún colegio público nuevo llevara o hiciera apología al delito en nuestro departamento”, dijo el gobernador para El Espectador.