“Estas bajezas son inadmisibles”: Claudia López sobre carta del excanciller Leyva contra Petro

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió contra el excanciller Álvaro Leyva después de que hizo pública una carta dirigida al presidente Gustavo Petro. En la misiva, Leyva señala al primer mandatario de sufrir de adicción a las drogas, pues aseguró que pudo confirmar este problema en un viaje oficial que hicieron a Francia.

PUBLICIDAD

(Lea también: “Rechazamos las mentiras del expresidente Santos”: Uribe sobre reunión que tuvieron con el papa Francisco).

Pese a que algunos sectores de la oposición al primer mandatario han retomado las declaraciones de Leyva e incluso han cuestionado la idoneidad del presidente Petro para gobernar, la exalcaldesa de Bogotá consideró que se trataba de afirmaciones muy graves que requerían pruebas y denuncias concretas.

López manifestó estar de acuerdo con una afirmación que hizo el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, quien también criticó la carta publicada por Álvaro Leyva.

"La carta de Leyva es una bajeza que desdice de un ministro de Estado. Gustavo Petro no es santo de mi devoción, pero es el Presidente de la República, y el señor Leyva fue su canciller. Si no tiene nada serio que decir, hágale el favor al país de quedarse callado señor Leyva", indicó Echeverry.

Por su parte, la exalcaldesa indicó que espera derrotar a sus simpatizantes en las elecciones presidenciales de 2026, pero consideró que no por eso está de acuerdo con las acciones del excanciller Leyva.

“Coincido con Juan Carlos. Tengo todas las diferencias con Gustavo Petro y estoy segura que las mayorías frustradas con su caos y engaño lo derrotaremos el año entrante. Pero esas bajezas son inadmisibles en el debate democrático. Si Leyva tiene pruebas, que denuncie, sino que calle (SIC)”, indicó Claudia López en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Petro se defendió de la carta de Leyva

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro también se defendió de las declaraciones que hizo Leyva y señaló que simplemente estaba visitando a sus familiares en Francia.

“Se me volvió pecado estar con mi familia. Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecusión que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verla. No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces en personas a las que les he dado la mano”, concluyó el primer mandatario, también a través de su cuenta oficial en la red social X.