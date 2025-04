“Rechazamos las mentiras del expresidente Santos”: Uribe sobre reunión que tuvieron con el papa Francisco

La noticia de la muerte del papa Francisco provocó que se revivieran viejos episodios que protagonizó con distintos líderes políticos mundiales, entre ellos los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. En una entrevista, Santos recordó un encuentro que tuvo con Uribe y el papa en 2017.

PUBLICIDAD

(Lea también: Aprueban histórica ley para facilitar rescate y atención de animales en emergencias en Colombia).

“Infortunadamente, fue una reunión poco grata. Yo estaba en Madrid y el presidente de Telefónica se acercó y me dijo ‘presidente Santos, el Vaticano le manda a pedir que si el presidente Uribe puede asistir a la audiencia que usted tiene con el santo padre’. Yo me sorprendí, pero dije que, si lo pedía el papa, por supuesto”, sostuvo Santos en una entrevista con Noticias Caracol.

El exmandatario, además, indicó que le pareció una oportunidad perfecta para reconciliarse con el expresidente Uribe.

Vale recordar que ambos líderes políticos se distanciaron durante el primer gobierno de Santos e incluso estuvieron en bandos opuestos en las elecciones presidenciales de 2014, cuando Santos venció a Óscar Iván Zuluaga.

“Nos sentamos los dos al frente del santo padre, nos saludamos cordialmente y el expresidente comenzó a criticar el proceso de paz y ahí el santo padre me miró y me hizo como una seña. Dijo como que ‘no, esto no va a funcionar’. De pronto nos cortó y nos dijo ‘bueno, miren, ustedes saben que yo siempre estaré listo a ayudar en cualquier situación cuando ustedes quieran regresar’ y nos despachó”, dijo Santos en la entrevista.

Uribe arremetió contra Santos por sus declaraciones

Las declaraciones de Santos molestaron profundamente a Uribe y a sus simpatizantes. Incluso, publicaron un comunicado de prensa reprochándolas.

PUBLICIDAD

"En honor a la verdad y a la memoria del Papa Francisco, una vez más rechazamos las mentiras del expresidente Santos“, sostuvo Uribe a través de su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, compartió un comunicado del Centro Democrático en el cual se dan detalles sobre el encuentro con Francisco.

“Distinto opinó el Vaticano, que pocas horas después emitió un comunicado en el que refiere cómo el Papa habló de ‘la cultura del encuentro, y recalcó la importancia del diálogo sincero entre todos los miembros de la sociedad colombiana en este momento histórico’”, advirtió el Centro Democrático.