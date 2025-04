“Confirmé su problema de drogadicción”: Explosiva carta de Álvaro Leyva sobre el presidente Gustavo Petro

En la mañana de este miércoles de 23 de abril se conoció una explosiva carta que publicó el excanciller Álvaro Leyva, dirigida al presidente Petro. Allí confirmó algoo que ya había sugerido antes: aseguró que el primer mandatario sufre una supuesta adicción a las sustancias psicoactivas.

PUBLICIDAD

(Lea además: Laura Sarabia arremetió contra el gobierno Duque en la ONU: “implementación del Acuerdo de Paz fue ignorada”).

En la misiva, el exministro de Relaciones Exteriores se quejó de la falta de atención que el presidente Gustavo Petro les prestaba a algunos de los miembros de su gabinete.

“Una vez inicié mis funciones, me di cuenta prontamente que usted no hablaba recurrentemente con sus ministros. Casi nunca. Encontré que su círculo de confianza era bien reducido. Entre los ministros lo comentábamos. Yo, el mayor, me convertí en escucha de varios. El que más me insistía en que le ayudara a hablar con usted fue su primer ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se dice que en la primera crisis usted lo remplazó sin haberlo recibido”, indicó Leyva en su carta.

Así mismo, reveló una supuesta dependencia del presidente Petro a los alucinógenos. Incluso, señaló que este problema continúa.

Todo empezó en un viaje oficial que hicieron a París, Francia, donde Leyva aseguró que el primer mandatario se “desapareció dos días”. Incluso, aseguró que lo hizo como si “la inteligencia francesa fuera incompetente”. Y consideró que debido a eso pasó “momentos embarazosos” como canciller y como persona. Aunque no reveló puntualmente cuál había sido el paradero del presidente Petro en ese supuesto episodio, sostuvo que el jefe de Estado ya habría protagonizado hechos similares antes.

“Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. ¿Pero qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así. Su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar", continuó el excanciller.

PUBLICIDAD

Leyva aseguró que el ministro Benedetti es un “enfermo”

El excanciller Álvaro Leyva también recordó que tuvo la tarea de nombrar al ahora ministro del Interior, Armando Benedetti, como embajador en Venezuela. Sostuvo que Benedetti desde el comienzo no quiso aceptar la designación, pues esperaba un cargo más alto.

Y aseguró que Benedetti estaba acudiendo a un psicólogo llamado Miguel Bettín para tratar un problema de adicción a las drogas.

“Como si yo estuviera al tanto de sus problemas personales me manifestó que el doctor Miguel Bettín ya lo tenía al otro lado. Lo comentamos. Comprendí por todo lo que manifestaba que estaba adicto a las drogas. Bettín gran profesional de enorme reputación. De mi entrevista con Benedetti concluí que se trataba de un enfermo. Sigue igual señor Presidente”, sostuvo Leyva.

El excanciller también arremetió contra Laura Sarabia

Leyva también dio su opinión sobre la actual canciller Laura Sarabia, quien en su momento fue jefa de gabinete.

“Cuando iba a buscarlo la señora Sarabia conocida de autos me hacia esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente mo recibiría. Tantas veces ocurrió lo mismo”, indicó Leyva.

Y agregó que Sarabia era “dueña” del tiempo del primer mandatario.