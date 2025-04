Andrea Petro salió a defender a su papá por viaje a Francia: “su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas”

Continúa la ola de reacciones por la carta que publicó el excanciller Álvaro Leyva en la que hizo varios señalamientos contra el presidente Gustavo Petro y distintos funcionarios de su Gobierno. En las últimas horas, su hija Andrea Petro también se pronunció.

(Lea también: Uribistas proponen hacerle un examen médico al presidente Petro para ver si está “en condiciones de gobernar”).

Entre otras cosas, se refirió a un episodio mencionado por el excanciller en la carta. Según Leyva, el primer mandatario se había “desaparecido” durante dos días en una visita oficial que hicieron a París, Francia, y alló mismo pudo confirmar una supuesta adicción del primer mandatario a las drogas.

Andrea Petro, sin embargo, sostuvo que el primer mandatario simplemente aprovechó para estar con sus nietas.

"En Francia, mi papá encontró algo raro en Colombia: tiempo en familia, privacidad, calma. Su pasatiempo favorito fue estar con mis hijas, ser abuelo sin distracciones. ¿Culpable de desconectarlo un poco? Lo asumo. Solo buscábamos una paz que allá no permiten“, sostuvo Andrea Petro a través de su cuenta en la red social X.

“Se me volvió pecado estar con mi familia”: presidente Petro

El presidente Petro también compartió las palabras de su hija y manifestó su malestar por las versiones que han circulado tras la publicación de la carta de Álvaro Leyva.

“Se me volvió pecado estar con mi familia. Por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero, por la persecusión que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verla. No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces en personas a las que les he dado la mano”, aseguró Petro en su cuenta oficial de la red social X.

Más tarde, en un discurso público, sostuvo que ya no puede ni siquiera ingerir bebidas alcohólicas debido a que afectan su salud. En días pasados ya había señalado que sufre de gastristis.