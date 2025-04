“No me importa lo que haga o diga”: Benedetti le responde a Laura Sarabia

En medio de la creciente tensión política, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió con indiferencia a las acciones de la canciller Laura Sarabia, quien recientemente entregó a la Fiscalía una serie de audios que involucran al funcionario. “Yo no me voy a referir a absolutamente nada. Desde que ella dejó de ser mi secretaria no me importa lo que ella haga o diga”, afirmó Benedetti en declaraciones públicas.

PUBLICIDAD

La controversia se intensificó luego de que Sarabia, a través de su cuenta en X, anunciara que había entregado nuevos audios a la Fiscalía en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según Sarabia, estos audios contienen información que no ha sido divulgada públicamente y podrían ser clave para esclarecer los hechos.

Le puede interesar: Nuevas pistas sobre Tatiana Hernández: su madre reporta posibles avistamientos en Cartagena

Uno de los audios más recientes, revelado por Sarabia, muestra a Benedetti expresando confianza en su posición frente a la Fiscalía. En la grabación, el ministro asegura que “no pasa absolutamente nada” respecto a las investigaciones en curso y menciona su cercanía con figuras clave del sistema judicial.

La relación entre Benedetti y Sarabia ha sido objeto de atención desde mediados de 2024, cuando se filtraron audios en los que Benedetti, entonces embajador en Venezuela, hacía afirmaciones sobre su papel en la campaña presidencial de Petro. En esos audios, Benedetti aseguraba haber gestionado reuniones y recursos significativos para la campaña, declaraciones que él mismo calificó posteriormente como manipuladas.

La entrega de estos nuevos audios por parte de Sarabia ha generado reacciones divididas en el ámbito político. Mientras algunos sectores consideran que estas revelaciones son un paso hacia la transparencia, otros critican la exposición pública de conflictos internos en el gobierno.

Le puede interesar: Vargas Lleras alerta sobre la terna de Petro: “Están en riesgo las elecciones y la democracia”

Este episodio añade una nueva capa de tensión al gabinete del presidente Gustavo Petro, en un momento en el que la estabilidad política y la confianza en las instituciones son fundamentales para el país.