Nuevas pistas sobre Tatiana Hernández: su madre reporta posibles avistamientos en Cartagena

Lucy Díaz, madre de Tatiana Alejandra Hernández, la joven estudiante de medicina desaparecida desde el domingo 13 de abril en Cartagena, aseguró que continúa la búsqueda activa de su hija, liderada por la Armada Nacional y acompañada por su familia. En conversación con BLU Radio, informó que en las últimas horas recibió reportes de personas que aseguran haber visto a una joven con las mismas características en el sector de Turbaco, a las afueras de Cartagena.

“Me acaban de dar una indicación sobre la entrada de Turbaco. Los policías del Gaula se van a desplazar hacia allí para ayudarnos con esta búsqueda. Nos están enviando por toda la ciudad y eso anula el tiempo para ubicarla”, afirmó la madre con tono de angustia.

Tatiana, de 23 años, es originaria de Bogotá y cursa sus prácticas médicas en el Hospital Naval de Bocagrande, en Cartagena. El día de su desaparición fue vista por última vez cerca del Parque de la Marina, y un video, compartido por un turista, muestra a la joven sentada sola frente al mar en la avenida Santander, justo antes de que se perdiera su rastro.

La familia encontró sus sandalias y su celular en ese mismo sector, lo que encendió las alarmas. “Su compañera de habitación rastreó el celular después de que Tatiana no regresara tras salir a caminar. Fue ella quien encontró sus pertenencias sobre las rocas”, explicó Díaz. El área donde fueron halladas las pertenencias está justo frente al Hotel Santa Teresa, un sitio común de tránsito de buses y peatones.

Según relató su madre, Tatiana había pasado el domingo con ella antes de regresar al hospital donde residía temporalmente con otros estudiantes. “Estaba muy cansada, me dijo que había dormido poco y que tenía que estudiar. No me manifestó estar deprimida, pero sí muy agotada”, explicó. A pesar de ser un día de descanso, Tatiana regresó al hospital para prepararse para la semana, ya que pernoctaba allí junto con otros compañeros de universidad.

Uno de los obstáculos para esclarecer los hechos ha sido la falta de grabaciones de cámaras de seguridad. “En el sector donde estaba sentada hay dos cámaras, pero la Policía nos indicó que llevan mucho tiempo sin funcionar, lo que ha dificultado la investigación”, denunció la madre.

Díaz también advirtió que han recibido información falsa, posiblemente con el fin de obtener dinero, por lo que han optado por coordinar cada nuevo indicio con las autoridades. Sin embargo, mantiene la esperanza: “Aún no sabemos si se dirigió hacia Bocagrande o hacia Crespo. La Armada ha hecho rastreos en el mar y no han hallado nada. Yo solo quiero que esté bien y que regrese con nosotros”.

La búsqueda de Tatiana Hernández continúa sin descanso mientras su familia hace un llamado urgente a la ciudadanía para que cualquier dato verificado sea reportado directamente a las autoridades.

Cualquier información puede ser crucial. Si usted sabe algo sobre el paradero de Tatiana Hernández, comuníquese con el CTI al 122 o al 300 208 4844.