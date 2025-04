Revelan el nuevo audio de Benedetti: salió salpicado hasta el exfiscal Francisco Barbosa

Laura Sarabia aseguró que le filtró un nuevo audio a la Fiscalía General de la Nación en el que Armando Benedetti queda mal parado por sus declaraciones; además, hasta el entonces fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quedó metido en medio del lío jurídico por lo que dice Benedetti sobre él. Ahora, se filtró el audio y deja más dudas que certezas sobe varios procesos en contra de la propia Laura Sarabia en el primer año del Gobierno Petro.

Blu Radio publicó el audio que Laura Sarabia le habría filtrado a la Fiscalía y Benedetti, nuevamente, salió mal parado y dejó ver que, aparentemente, tiene un poder superlativo en el Gobierno Petro.

“Laura yo pensé llamarte el miércoles o jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada… Ahora (…) con el número uno (el entonces fiscal general Francisco Barbosa), y con Jaimes (el entonces jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema), y me dijeron que no pasa un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”, decía el audio de Benedetti.

Además, el ahora ministro del Interior también le confesó a Laura Sarabia que “yo pensé llamarte, pero… Y una más, yo estoy muy, pero muy bien ranqueado ahí y estoy buscando que la persona que tenga la huevonada esa que salió el sábado sea una persona acá. Yo estoy muy, pero muy bien ranqueado allá (en la Fiscalía), para que sepas, para cualquier otra cosa que necesites tú o el gobierno”.

Con esto, Sarabia deja ver que, a lo mejor, Benedetti estaba dispuesto a intervenir para que las investigaciones en su contra terminaran hundidas en la Fiscalía, principalmente las referentes a los interrogatorios ilegales que le realizaron a su empleada del servicio.