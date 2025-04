“No se alegren tanto”: Benedetti afirma que defenderán las transmisiones televisadas de los consejos de ministros

Armando Benedetti, ministro del Interior, reaccionó a la decisión del Consejo de Estado y habría prohibido al presidente Gustavo Petro seguir transmitiendo los consejos de ministros por los canales públicos y privados.

“No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995. Por una ciudadana que deba apagar el televisor, no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del Ejecutivo. Por la trascendencia de este fallo, pediremos que la impugnación se resuelva en la sala plena del Consejo de Estado“, escribió Benedetti a través de X antes Twitter.

El Consejo de Estado ordenó que Petro no puede seguir transmitiendo los consejos de ministros

En lo corrido del año el país ha estado en medio de las polémicas decisiones del presidente Petro, quien empezó a televisar los consejos de ministros en televisión abierta, con las alocuciones presidenciales como excusa. Además de revuelo que esta medida generó por el tiempo al aire, también dejó en evidencia cómo se tratan los ministros del gabinete entre sí.

Justamente, el primer consejo de ministros fue cuando regresó Armando Benedetti al Gobierno, como jefe de gabinete, pero poco después fue nombrado en propiedad como el nuevo Ministro del Interior.

Con estas transmisiones, Petro estuvo a punto de interrumpir las transmisiones de los partidos de eliminatorias, pero finalmente recapacitó y solo hizo la transmisión por los canales públicos. Sin embargo, al día siguiente, los canales privados fueron obligados a retransmitir el consejo que duró más de 2 horas.

Este viernes, 11 de abril, se conoció que el Consejo de Estado resolvió la acción de tutela presentada por María Cristina Cuéllar Cárdenas y le ordenó al presidente Gustavo Petro, al Dapre y a la CRC, no transmitir más los consejos de ministros por los canales privados de televisión, en el canal Uno y en los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta.