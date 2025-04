“Si yo quisiera sobornar un testigo, le daría una finca”: Diego Cadena le responde a Iván Cepeda

El juicio contra Álvaro Uribe esta semana, por delitos de soborno a testigos y fraude procesal, ha dejado varias declaraciones sorpresivas. En la audiencia del viernes 11 de abril, rindió testimonio la exparamilitar Eurídice Cortés Velasco, conocida con el alias de ‘Diana’.

Allí la ‘expara’ volvió a involucrar a los abogados del expresidente Diego Cadena y Juan José Salazar, mencionando también a Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, como la persona que le ofreció 200 millones de pesos a cambio de testificar a favor de Uribe.

‘Diana’ confesó que estuvo dispuesta en declarar contra Iván Cepeda si recibía el dinero prometido, pero como no se dio, tomó la decisión de retractarse.

Igualmente, la Fiscalía mostró unas grabaciones entre la exparamilitar y Diego Cadena en la que le pide $300.000 y $400.000 para trasladarse a Bogotá. En la audiencia la mujer reconoció que el abogado le entregó dos millones de pesos.

“Yo le dije (a Cadena) que no tenía plata para venir (a Bogotá) a rendir mi versión y no tenía para pagar los pasajes (…) No me los dio para cambiar mi testimonio, me los dio para unos pasajes”, dijo alias ‘Diana’.

Puntualmente este punto lo publicó en sus redes sociales tanto el senador Iván Cepeda como su abogado Miguel Ángel Del Río.

Por su parte, el mismo Cadena les respondió de forma satírica.

“Senador Iván Cepeda, si yo quisiera sobornar un testigo preso en La Picota, le daría una finca, evitaría traslados a Valledupar, le facilitaría una casa fiscal, le haría llegar computadores, licores, armas, lujos, celulares, y hasta le llevaría comida y mujeres a domicilio”, escribió el abogado que es hoy acusado y lleva un proceso por soborno a testigos.

De momento las investigaciones siguen en curso tanto contra el expresidente Álvaro Uribe como con su abogado Diego Cadena.