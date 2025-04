Vicky Dávila celebró con ‘con bombos y platillos’ que el Consejo de Estado prohibió las transmisiones de los consejos de ministros

Los polémicos consejos de ministro del presidente Gustavo Petro que empezó a transmitir en televisión nacional tienen una nueva piedra en el zapato. El Consejo de Estado tomó una radical decisión sobre el tema y le prohibió a Petro seguir transmitiéndolos. Ante esto Vicky Dávila celebró la decisión de lo que para ella es “la defensa de la democracia”.

PUBLICIDAD

Lea también: “Es un hp”: Petro arremete contra Sneyder Pinilla y dice que a Epa Colombia le dieron una condena más dura

A través de su cuenta de X Vicky Dávila dijo: “el Consejo de Estado le prohibió a Petro retransmitir los consejos de ministros durante horas a través de los canales privados apoderándose de la televisión colombiana. No podrá hacerlo más gracias a los magistrados, gracias al Consejo de Estado por tutelar la pluralidad informativa, por defender la democracia. Aquí aquí sí tenemos instituciones”.

“Aquí no vamos a ser como Venezuela, no vamos a y no vamos a permitir que Petro actúe como Chávez, aquí sí hay quien le ponga freno“, sentenció la periodista.

Sumado a esto, el presidente también reaccionó y aseguró que el Consejo de Estado no lo reconoce como el presidente del país.

“Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero, y por eso, a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales, y me obligan a decir o no decir en mis discursos, sobre todo si expongo la doble moral de Vargas Lleras”, dijo el mandatario.

Finalmente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que buscarán vías legales para ‘tumbar’ la decisión del Consejo de Estado, frente a la prohibición de transmitir los consejos de ministros en televisión nacional.