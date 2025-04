“¿Qué ya se rehabilitó?“: Álvaro Leyva se va contra Benedetti y se arrepiente de apoyar a Gustavo Petro

Parece que la buena relación que tenían el presidente Gustavo Petro y el exministro de la Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, se rompió. El excanciller publicó un mensaje en sus redes sociales, donde dejó ver la desilusión que le ha causado el actual jefe de Estado.

PUBLICIDAD

Lea también: Katherine Miranda le dijo a María José Pizarro que no debería estar en el Congreso por ser hija de Carlos Pizarro

“Creí en el discurso de Petro candidato. Por esto le acepté el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde la Constituyente del 91 no ejercía función pública alguna. Le agradecí que hubiera pensado en mi para tan alto cargo. Y lo reitero. Pero por circunstancias por él conocidas, las ilusiones que me colmaron al inicio se fueron desvaneciendo. Hoy solo me queda uno que otro recuerdo grato”, inició Leyva su mensaje en la cuenta de “X” (Antes Twitter).

Renglón seguido, empezó a cuestionarse si debía o no “¿Ocultar? ¿No ocultar?" asuntos que pasaron en el gobierno, por lo que empezó con el actual ministro del Interior Armando Benedetti, a quien lo señaló fuertemente e incluso dejó ver un problema que hubo en un consejo de ministros.

“Inicio refiriéndome al actual Ministro del Interior conocido de marras en el país y en el exterior. ¿Qué ya se rehabilitó? Quien escribe este mensaje viene de haberlo lidiado, padecido. No me cabe entonces soslayar alertas rojas a estas alturas de la vida. A propósito, ¿qué podría contarnos sobre lo ocurrido después del Consejo de Ministros del martes 4 de febrero, noche tarde con dóberman incluido?“, aseveró Leyva quien continuó cuestionándolo y también a quien era su asesora, Laura Sarabia.

“Para referirme a algo menos personal del señor ministro, vemos que llegó a la altísima responsabilidad pública sin haber esclarecido antes los alcances de los diálogos que tuvieron lugar entre él y quien fuera su subalterna, dados a conocer por la revista Semana en junio de 2023. Y sin que ninguno de los dos ella hoy en la cumbre del poder, hubiese explicado qué sucedió con la niñera, de la última, Marelbys Meza. Y qué del consabido tema del polígrafo; de los hoy detenidos como resultado de ese insuceso y demás cuentos espeluznantes con suicidio incluido y viaje de la señora Meza a Venezuela. Y lo que ha venido conociéndose relativo al actuar de la susodicha funcionara después de aquellos insolutos casos”, señaló el exministro.

Álvaro Leyva incluso puso en duda el cuerpo diplomático del país, señalándolos de “tontas” y tontos".

“Ahora, ¿se puede siquiera pensar que el cuerpo diplomático acreditado en Colombia está integrado por un poco de tontas y tontos como para no conocer ya quién es quién y qué ocurre? Y las cancillerías de todas las naciones qué. ¿Y que los embajadores que integran el Consejo de Seguridad son unos desinformados? Próximos estamos a rendirle a esa corporación el informe trimestral sobre la implementación de la paz. A esto me referiré oportunamente", concluyó el excanciller asegurando que le enviará una carta al presidente Gustavo Petro.