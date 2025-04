Katherine Miranda le dijo a María José Pizarro que no debería estar en el Congreso por ser hija de Carlos Pizarro

El Congreso de la República fue testigo de otro terrible rifirrafe entre dos congresistas que, bien o mal, representan polos opuestos en la políticas colombiana: Katherine Miranda y María José Pizarro. El conflicto se presentó en la sesión en homenaje a las víctimas del conflicto armado en el país que tenía que ser presidida por el representante Jorge Tovar, hijo de alias ‘Jorge 40′, el excomandante paramilitar del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El conflicto inició porque desde varios sectores de la izquierda, sobre todo desde el Pacto Histórico, alzaron la voz en contra de que Jorge Tovar pudiera presidir una sesión dedicada a las víctimas, teniendo en cuenta ‘Jorge 40′, padre de Tovar, cometió varios crímenes de guerra en contra de la comunidad. Una de las principales voces de protesta fue la de María José Pizarro, quien, de cierta forma, responsabilizó a Jorge Tovar de los crímenes de su padre.

Ante esto, la representante Katherine Miranda se indignó y criticó a Pizarro por ser incoherente con sus señalamientos. "En ese orden de ideas, a mí me parece completamente inaceptable que se juzgue una persona como Jorge Tovar por ser ‘el hijo de’. Si no usted tampoco tendría por qué estar acá sentada, señora María José Pizarro“, sentenció Miranda.

Pizarro también respondió y, por obvias razones, no estuvo contenta con lo declarado por la representante del Partido Verde: “Se paró hace tres años al lado nuestro para que ahora venga a darme aquí lecciones de moral, Katherine Miranda. No se lo acepto porque usted se paró al lado mío y entonces no le dio vergüenza. No, señor, señor presidente, mi problema no es con el señor Tovar. Él tiene la legitimidad, nadie dice que no”.

Eso sí, lo que más indignó a las personas en redes sociales es que esta disputa entre ambas representantes opacó el acto que se realizaría en favor de las víctimas del conflicto armado en el país.