“Petro arrodillado ante el narcotráfico”: Cabal por negativa del uso del glifosato

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, reaccionó ante la decisión del presidente Gustavo Petro de no utilizar el glifosato como alternativa para la erradicación de los cultivos ilícitos. La senadora lanzó fuerte frases contra el gobierno y el mandatario.

El presidente negó el uso del glifosato y a través de sus redes sociales escribió: "Esto no es cierto. La política del gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales qué generen prosperidad en las comunidades“.

Sin embargo, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, reveló que están los documentos de un contrato por 7.700 millones pesos para la compra del glifosato, en el que se lee: “Suministro de agroquímico para las operaciones de intervención a cultivos de uso ilícito, mediante el programa de aspersión terrestre (Pecat) de la dirección de antinarcóticos”.

Cabal reprochó al gobierno de Petro por no querer usar el glifosato para erradicar los cultivos ilícitos

"¿Cuál es el temor de fumigar cultivos del narcotráfico? Es ese maldito negocio es el que causa la violencia y el terrorismo con el que a Petro le encanta hablar de paz mientras matan colombianos. El Estado en cabeza de Petro arrodillados ante el narcotráfico. Hay que tener el valor civil e institucional para enfrentar la criminalidad“, escribió la senadora.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Lo que pasa Dra. Cabal... Es que ellos quieren fumigar con Ron-aut... El Glifosfato les parece peligroso“, ”No lo destruyen porque es su emprendimiento“, ”Cuantos años de estudios sobre el mal que hace el glifosfato. Miedo de las personas y al medio ambiente. “Estudien vagos”“, ”Señora entienda el glifosfato no es bueno para las tierras las deja estériles es mejor la erradicación manual“ y ”Como a usted no le interesa la vida de los colombianos, que hagan lo que sea que convenga a sus intereses. No se hace porque causa graves e innecesarios problemas de salud en personas y animales; contamina el suelo, el aire, el agua y los alimentos y destruye otros cultivos".