“La única consulta que necesita Petro es con el psiquiatra”: María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal es senadora del Centro Democrático y la carta principal del partido de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Luego de la marcha convocada por el presidente Gustavo Petro, como apoyo a las reformas propuestas por el gobierno. Ahora, se conoció la intervención de Cabal en el Senado en donde soltó una fuerte frase en contra del mandatario de los colombianos.

Cabal durante su intervención arremetió contra quienes están el gobierno y sus ataques, en referencia a lo sucedido con Alfredo Mondragón y Alirio Barrera, cuando se hundió la reforma laboral.

María Fernanda Cabal asegura que Petro se gastaría 700 mil millones en la consulta popular

“Quienes hoy están en el Gobierno, estaban terriblemente agresivos, inclusive con usted. Nunca habíamos visto un trato tan denigrante, por parte de los que se dicen demócratas de dientes para afuera, de los que accedieron al poder con mentiras, engañando a sus seguidores y a quienes tienen razón de sentir rabia social en un país lleno de inequidades”, dijo Cabal al inicio de su intervención.

Luego, aseguró que “no entienden que la separación de poderes es la única garantía para un ciudadano seguir libre y que no haya dictadura, ahora no lo entienden y se victimizan”.

Además, mencionó que el Senado fue elegido con más de 17 millones de votos, que sí representan al pueblo colombiano y que se le olvidó que a todos los presidentes se le archivan o aprueban leyes.

“Ahora está empeñado en una consulta para gastarse 700 mil millones de pesos, porque no le bastó los 700 mil millones de pesos que les ha regalado a las Juntas de Acción Comunal, ni le bastaron los 537 mil millones que le ha regalado a las organizaciones indígenas (...) la única consulta que necesita es la del psiquiatra”, dijo Cabal.

Luego aseguró que: “aspiro que mi partido rechace desde el senado la posibilidad de una consulta y más bien presentemos reformas que sí sirven, no reformas laborales que destruyen el empleo formal, no reformas a la salud que matan”.