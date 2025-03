“El caballo sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse”: Petro se burló de Alirio Barrera tras negar la reforma

El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales publicó un video, en el que se observa a uno de los militantes del Pacto Histórico, mientras interpela al congresista Alirio Barrera, del Centro Democrático, por la decisión de tumbar la reforma laboral. El mandatario acompañó las imágenes con un mensaje en el que se burló por la muerte de ‘Pasaporte’, el caballo del congresista.

Petro publicó dos frases, con las que recordó el episodio en el que Barrera llegó hasta el congreso montado en ‘Pasaporte’, su caballo blanco, que poco después murió.

Petro se burla de Alirio Barrera por video entre Alfredo Mondragón y Alirio Barrera

El presidente replicó el video de la interpelación de Alfredo Mondragón en el que le gritaba a Barrera: “Masacradores laborales del país. Este es el Senado hombre. ¿Por qué me miras con esa cara de matón? (...) los van a derrotar, la clase obrera en las calles (...) deja de traer caballos, trae razones o el cerebro no te da para eso”. Barrera solo lo miraba y le dijo: “Tan guapo”.

Liego Mondragón agregó: “Especialistas en masacrar laboralmente al pueblo colombiano, No habló nada este (mientras lo señala), no dice una palabra u viene aquí a intimidar”.

Barrera le respondió diciendo: “¿Quiere un debate papito? Cuando quiera. Usted no sabe sino gritar “. A lo que Mondragón le dijo: ”¿Usted cuándo piensa?, cuando piense le acepto un debate“.

Ante las imágenes, el presidente se sumó escribiendo a las 12:01 de la madrugada: "Este congresista montó a caballo y entró al congreso. El caballo sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse“.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar: "Mal, muy mal sr Gustavo Petro. Como jefe de estado usted debe buscar la unión de la nación. Es reprochable que resalte acciones dantescas como éstas. Usted busca esto, su país soñado, la Colombia donde nos damos duro los unos con los otros. En esa se mueve como pez en el agua“, ”Duerma por favor Tenemos malas experiencias con sus trinos de madrugada“, “Qué comentario tan bajo” y “Un señor que se burla del dolor ajeno y se mofa de la muerte de un ser querido no puede representar a los colombianos, ni hablar de paz total, ni mucho menos de ‘Colombia, Potencia de la Vida’. La dignidad y el respeto no se negocian”.