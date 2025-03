¿Se pasó?: Polémica por video publicado por María Fernanda Cabal sobre las marchas

María Fernanda Cabal es una de las principales cartas que tiene el Centro Democrático para las próximas elecciones presidenciales del 2026, que cuenta con una amplia carrera en la política colombiana y la hoy senadora ha sido clara en sus propuestas, sobre todo en materia de seguridad, un tema que ha sido centro de debate durante el gobierno de Gustavo Petro. Ahora, a puertas de las marchas convocadas por el mandatario, publicó un polémico video.

En las imágenes se observa una puesta en escena de uno empleado o trabajador que le pide permiso para poder asistir a la macha de este 18 de marzo y su respuesta es lo que genera las reacciones.

Polémico video de María Fernanda Cabal por marcha del 18 de marzo

El texto que acompaña el video dice: “¿Muchas ganas de marchar? ¡Trabajen Vagos!“.

“Ay senadora, que pena de verdad, ¿será que puedo ir a marchar mañana?, quería pedirle permiso”, le dice a Cabal un hombre, que representa a un trabajador.

A lo que Cabal le responde: “Pero por supuesto, y tómese libre también pasado mañana para que presente hojas de vida en otra empresa”. El video termina con una parte de una canción popular que dice: “No lo esperaba de ti”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "Inteligente y hermosa, dos cualidades que no tiene la Cabal“, ”Así es la derecha, en su costumbre siempre amenazar, eliminar o desaparecer a quienes no están con ellos, así de sencillo!!“, ”Estoy contigo María Cabal, tú sí quieres a Colombia", “Ay mi reina, artículo 37 y 38 de la constitución política colombiana” y “Así se habla, todos los empresarios que hagan lo mismo... Este país es para producir, no para salir a destruir...”.