“Esto no es un gobierno, es un circo”: María Fernanda Cabal por discurso de Petro en la Plaza de Bolívar

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, se pronunció a través de sus redes sociales en donde publicó varios mensajes en los que criticó fuertemente al presidente Gustavo Petro y su discurso en la Plaza de Bolívar. En uno de ellos aseguró que: “Esto no es un gobierno, es un circo”.

Cabal publicó varios mensajes en los que agregó imágenes de la marcha y de hechos que se registraban en otras partes del país en simultánea.

María Fernanda Cabal arremetió contra Petro por discurso en la Plaza de Bolívar

“Mientras Petro se siente emperador en la Plaza de Bolívar, alucinando con mariposas amarillas y “el último Aureliano”, en Toribio los terroristas de las FARC siembran el terror impunemente. Esto no es un gobierno, es un circo donde un politiquero sigue prometiendo lo que jamás pudo cumplir, mientras el país se hunde en la violencia y la anarquía", escribió un mensaje en el que agregó videos en los que se escuchan detonaciones en Toribio, Cauca.

Pocos minutos después, publicó un video de unos asistentes a la marcha que ondean una bandera del M19 y escribió: “Cuánto daño le hace la apología al terrorismo que el mismo Petro promueve. El joven que dice “conocer” la historia debería saber que fue ese grupo terrorista M-19 el que secuestró, torturó y masacró al líder sindical José Raquel Mercado, que son responsables de reclutar a más de 500 menores de edad, que fueron los que quemaron vivos a los magistrados del Palacio de Justicia en 1985. Esa bandera no simboliza la paz, sino lo peor de la barbarie".

Terminó diciendo que: “Este país ya no le cree a Petro. No moviliza a nadie si no es con contratos como los $537 mil millones que le dio a los indígenas en los dos años y 7 meses”.