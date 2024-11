Laura Villamil, bailarina de Andrés Carne de Res, habló de su recuperación, “por qué no sonreír si estoy viva”

Uno de los hechos que más ha impactado a los televidentes tuvo que ver con el caso de Laura Villamil, una joven de 28 años, quien desde muy corta edad tuvo clara su pasión en baile y también en el teatro. Por situaciones de la vida llegó a trabajar en el famoso restaurante ‘Andrés Carne de Res’ en el que el pasado 17 de agosto sufrió graves quemaduras casi en el 90% de su cuerpo, luego de que en medio del show de fuego su traje se prendiera en fuego. Ahora, después de aproximadamente dos meses, Laura habló de su proceso de recuperación.

Este accidente terminó generando consternación en los colombianos debido a la transformación que tuvo la vida de esta joven, al parecer, por la falta de protocolos con los que contaba para aquel momento el sitio, como sostiene su familia. Durante el lunes 11 de noviembre el programa ‘Retrato hablado’, bajo la presentación de Johana Amaya, el caso tuvo una mayor atención, contando con la participación de diferentes partes como lo fueron la familia de Laura, la gerente del famoso restaurante y por supuesto, de Laura, quien se dejó ver bastante motivada y buscando entender lo ocurrido.

“Quiero agradecerles a las personas que estuvieron y me auxiliaron, les agradezco muchísimo. A la persona que me apagó que fue John, a él le agradezco muchísimo porque fue el único que encontró un extintor porque no había, entonces a él y a todos los que en ese momento llegaron”, fueron las declaraciones iniciales de Laura.

Sin embargo, las palabras por parte la bailarina de 28 años no terminaron allí, pues en medio de esta dura situación que tuvo que afrontar, el dolor en su corazón también estuvo presente: “Comencé a preguntarme qué hice, por qué a mí, yo soy una mala persona o por qué hice esto. Entonces ya en un punto dije, ya es por qué a mí, sino para qué y siento que no solo es para mí, sino también para muchas personas, para mi familia, quizás también (…)

No sé si es muy egoísta de mi parte decir que soy como un ejemplo, pero la fuerza que le he intentado meter a esto también quiero que mucha gente también se sienta motivada (…) Siento que podemos seguir adelante”. Asimismo, Laura Daniela, en medio de risas, sostuvo que tenía mucho miedo de volver a caminar, pues solo había dado algunos pasos de la cama a la silla, pero como sugerencia de sus médicos comenzó a caminar hasta la puerta, pero luego bajo el “yo puedo”, como lo destacó la joven logró caminar por el pasillo.

“Sentí mucha fuerza y cada día me estoy llenando más de fuerza para poder salir de acá (…) Creo que las barreras uno se las pone en la cabeza, no hay límites, uno puede y nada somos muy valientes, todos, todos, con el simple hecho de vivir”, reiteró Laura Villamil. Cabe resaltar que uno de los grandes sueños de la joven luego de su recuperación es poder regresar con sus estudiantes y seguir llevando a cabo su pasión desde el arte.