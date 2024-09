Laura Villamil despertó del coma y aseguró que nadie de Andrés Carne de Res la ha visitado

Luego de casi un mes de drama para Laura Villamil, la bailarina que resultó con casi el 80% de su cuerpo quemado en el restaurante de Andrés Carne de Res, empezó su recuperación, es más, ya anunciaron que despertó del coma y habló. En su momento, Villamil sufrió un accidente durante un show en el restaurante, en el que resultó quemada, ese días fue trasladada de inmediato a un hospital, donde lleva semanas debatiéndose entre la vida y la muerte debido a la gravedad de sus heridas se encontraba en un constante estado de sedación.

En su momento, el hermano de Laura, Santiago Villamil, aseguró que su hermana se encontraba en un grave estado de salud porque ya no tenían más injertos de piel para poder realizar trasplantes de piel. “Mi hermana se infectó de tres bacterias, una de ellas ya fue radicada. Este viernes entra a un nuevo procedimiento. Ya ella no tiene partes sanas, no hay piel donante, van a raparla para poder utilizar piel del cuero cabelludo y ponerla en las heridas”, aseguró el hermano.

Sumado a esto, el hermano de Laura, cuando despertó y pudo hablar con ella, dijo: “Siento que este accidente pudo haberse evitado si el restaurante hubiera cumplido con las medidas necesarias para asegurar condiciones seguras para sus empleados. El cierre del establecimiento y el accidente podrían haberse evitado si hubieran asumido sus responsabilidades”. Ahora, desde ese día Laura ha mejorado considerablemente y se ha pronunciado con respecto a su caso.

¿Qué dijo Laura Villamil sobre su caso?

En diálogo con Noticias Caracol, Laura Villamil habló sobre cómo ha sido el proceso de su recuperación y confesó cómo han sido sus días desde que despertó del coma. “Es muy duro. Es muy complejo, son días muy largos. Son cosas que no quiero recordar. La verdad en este momento no pienso en eso, sino en la recuperación, en los días, en los días que llevo acá. No pienso mucho en cosas de afuera”. Sumado a esto, aseguró que no sabe nada de cómo va su caso y que de eso se ha encargado su familia, de igual forma, se refirió a lo que ha hecho el restaurante: “Yo no he tenido contacto. Solo con mi familia y ellos son los que se encargan de todo. No ha venido nadie a decir: ‘Hola, somos la parte de Andrés’, nada”.