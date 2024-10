El nuevo programa de RCN: ¿le montó competencia a séptimo día?

Este lunes 14 de octubre llegó a las pantallas de los hogares colombianos ‘Retrato Hablado’, un nuevo programa de investigación en el Canal RCN, donde se busca crear un espacio para el periodismo de investigación con temas de casos criminales y sociales de gran relevancia en Colombia. Para presentar esta nueva propuesta, el canal le aposto por una cara bastante conocida, ella es Johana Amaya, periodista y jefe de emisión de ‘La hora de todo’, noticiero de las 7:00 p.m. de RCN, quien también está a cargo de la dirección junto a Alejandro Callejas.

‘Retrato hablado’ promete explorar casos criminales del país sin resolver, aquellos que quizá no tuvieron relevancia mediáticamente y que han quedado en el olvido. Amaya en entrevista para diferentes medios afirmó que “Yo creo que hacía mucha falta ese espacio periodístico investigativo que va detrás de esos casos criminales, jurídicos que tal vez o son de gran relevancia en el país o simplemente han pasado al olvido. Tanto para los expedientes de la Fiscalía que quedan engavetados, como para la misma sociedad”. Además, el nuevo formato tocará dramas sociales en lo que se ven inmersos en el día a día de los colombianos.

Por otro lado, la reconocida periodista destacó el gran equipo y el arduo trabajo que hay detrás del nuevo programa, ya que está compuesto por profesionales de alto nivel. El primer capítulo se tituló Seducción Mortal, el cual relato la historia de un hombre en Bogotá que podía convertirse en un asesino serial, adicionalmente, Johana invito a los televidentes a mirar estas historias y ser parte del cambio, de la búsqueda de la verdad y de la justicia para aquellos que han sido olvidados.

Con su estreno, varios internautas estuvieron opinando por medio de redes sociales, generalmente el programa tuvo comentarios positivos no solo por su trama si no también por la presentación de Maya: “Mi admiración total, Johana Amaya que profesionalismo para contar historias, en Colombia necesitamos más periodismo como ese. Un País con memoria para no repetir las historias”, “En Colombia necesitamos que las víctimas nunca sean olvidadas y que los crímenes nunca queden impunes. Recordar para no repetir esas historias tan tristes”, “Yo no soy de ver programas de investigación pero ese de #RetratoHablado está como bueno”señalan varios espectadores.

¿La competencia de Séptimo Día?

Séptimo Día es un reconocido programa periodístico colombiano, transmitido por Caracol Televisión, que se ha destacado por su enfoque en el periodismo investigativo. Con una trayectoria que abarca varias décadas, este espacio televisivo se ha ganado la confianza del público al ser de los pocos programas que existen de este tipo, que abordan temas de gran relevancia social, política y criminal. A través de reportajes profundos y entrevistas exclusivas, Séptimo Día ha destapado numerosos casos de corrupción, injusticia y violencia, contribuyendo a generar conciencia y demandar cambios en la sociedad colombiana. Esta vez, RCN lanzó un formato similar a este.