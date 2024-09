“Ya ella no tiene partes sanas, no hay piel donante”: Revelan estado de Laura Villamil tras accidente en Andrés Carne de Res

En las últimas semanas el caso de Laura Daniela Villamil conmocionó al país debido a la gravedad de sus heridas. La joven quien hacía parte del equipo de artistas del reconocido restaurante Andrés Carne de Res sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en cerca del 80% de su cuerpo cuando estaba siendo parte de un show con fuego en el restaurante.

PUBLICIDAD

Villamil quien fue trasladada de inmediato a un hospital lleva semanas debatiéndose entre la vida y la muerte debido a la gravedad de sus heridas y precisamente, en diálogo con un medio nacional, el hermano de la víctima (Santiago Villamil), dio a conocer detalles sobre el estado actual de su hermana.

Según precisó Santiago, las heridas en el cuerpo de Daniela son tan graves que actualmente ya no tienen más injertos de piel para poder hacer los transplantes y solo queda raparla para poder continuar con los procesos porque está muy delicada de salud.

“Mi hermana se infectó de tres bacterias, una de ellas ya fue radicada. Este viernes entra a un nuevo procedimiento. Ya ella no tiene partes sanas, no hay piel donante, van a raparla para poder utilizar piel del cuero cabelludo y ponerla en las heridas”, contó Villamil.

En cuanto a la situación actual del restaurante, Andrés Carne de Res se encuentra bajo la lupa de las autoridades por no contar con protocolos de seguridad para este tipo de show. Además, la familia de la víctima también ha dado a conocer que una vez salió a la luz este caso, otros bailarines y trabajadores los han contactado para contar sus casos.

“No hemos tenido ningún acercamiento por parte del restaurante, la persona que estaba en la sala de espera con nosotros ya no se encuentra. No sé si con el abogado se han acercado a conciliar. Nosotros queremos asegurar la salud de mi hermana, que no se le ponga ninguna traba en ningún momento”

Para finalizar, Santiago también dejó en evidencia que la familia demandará al restaurante aclarando que no buscan que cierren el establecimiento pero sí que se garantice la seguridad de quienes trabajan allí. “Después del accidente se destaparon muchas cosas del restaurante, no sabíamos que había tanta incomodidad de funcionarios y exfuncionarios. Nosotros estamos buscando que mi hermana mejore”.