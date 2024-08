Hermana de Armando Benedetti dice que Verónica Alcocer le ‘ofreció el ICBF’ y no le cumplió

Ángela Benedetti, conocida por ser la hermana del embajador de Colombia ante la FAO Armando Benedetti y por participar en la campaña del presidente Gustavo Petro, se ha convertido en una acérrima crítica del actual Gobierno.

A través de su cuenta en la red social X ha manifestado en múltiples ocasiones que está en desacuerdo con las posturas que ha tenido el primer mandatario. Incluso, publicó un trino en el cual señaló que durante la campaña presidencial del 2022 ofrecieron “puestos” y “negocios” en caso de que el presidente Petro resultara electo.

Pues bien, en las últimas horas amplió su versión, dio nombres propios y cargos específicos. En una entrevista con la Revista Semana se refirió a su rol antes de las elecciones y a los ofrecimientos que le habrían hecho.

“A mí me ofrecieron el ICBF. Me lo ofreció la primera dama, Verónica Alcocer”, sostuvo Ángela Benedetti en una parte de la entrevista con el citado medio de comunicación. “Faltaban como seis meses para que se acabara la campaña cuando me lo ofrecieron. Verónica me dijo que quería que trabajara con ella y en el ICBF. Es la costumbre en este país que las primeras damas tengan injerencia en esa entidad. El ICBF tiene una junta directiva y, generalmente, vemos que el presidente de turno delega ese espacio a la primera dama, pero después vimos que Verónica Alcocer nunca asumió ese espacio. Tampoco la he visto muy interesada en la niñez colombiana”, sostuvo Ángela Benedetti.

“No creo que sea una buena persona”: Ángela Benedetti sobre la Primera Dama

Más adelante, Ángela Benedetti manifestó que el propio presidente Gustavo Petro habría conocido de primera mano el ofrecimiento que le hizo Verónica Alcocer y sostuvo que el primer mandatario no se encuentra bien rodeado.

Además, Benedetti se despachó contra la Primera Dama, a quien dijo conocer bastante bien.

“No creo que ella sea una buena persona, la conocí muy bien. No es una mujer de buenos tratos, no creo que sea una persona interesada por el país, jamás la hemos visto ejerciendo su labor como Primera Dama. Sus intereses no están en el bien del país, de la comunidad o un cambio. Para nada”, aseguró Ángela Benedetti en la entrevista con Semana.

Nombramientos de personas cercanas a Verónica Alcocer

De otro lado, Ángela Benedetti sostuvo que la Primera Dama también habría tenido que ver con algunos nombramientos que ha hecho el Gobierno Petro en importantes cargos del Estado.

“En términos generales, los criterios para nombrar gente en el Gobierno Petro han sido muy básicos y elementales. En su momento, por ejemplo, nombraron a Guillermo Reyes como ministro de Transporte porque era el esposo de una de las mejores amigas de Verónica; en ProColombia pusieron a Carmen Caballero porque era la dueña del apartamento en Bogotá donde vivieron Petro y Verónica durante la campaña”, concluyó Ángela Benedetti.