Fiscalía abrió investigación preliminar a Armando Benedetti por presunta violencia intrafamiliar

La Fiscalía General de la Nación anunció que le abrirá una investigación al embajador de Colombia ante Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Armando Benedetti, esto luego de que se le señalara de presuntamente agredir a su esposa en la ciudad de Madrid, España, en lo que sería un caso de violencia intrafamiliar.

La pareja sentimental de Benedetti es Adelina Guerrero, quien en sus redes sociales escribió antes de que se supiera el hecho públicamente, mensajes en los que aparentemente se refería a su esposo. Allí describía a un personaje como “sociópata”.

Días atrás, el canciller Luis Gilberto Murillo anunció que el hecho en cuestión iba a ser investigado desde la Cancillería colombiana.

“Se informó a control interno disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores para que avanzara en su competencia y eso tiene que ver con la apertura de una investigación por la presunta agresión que se dio en el caso que involucra al embajador Benedetti”, dijo el canciller quien rechazó contundentemente la violencia contra las mujeres.

El mismo Benedetti en sus redes sociales se ha referido al tema asegurando que se resolverá “en un tribunal español”.

“Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, escribió el embajador en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Los detalles de la presunta agresión señalan que Armando Benedetti, amenazó con un arma cortopunzante a su esposa al punto que rasgó parte de la ropa de Adelina Guerrero, ante el temor, ella se comunica con la policía quien llega rápidamente y corroboran los hechos.

Guerrero ha rendido testimonio a las autoridades españolas y además interpuso la denuncia.