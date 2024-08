“Se me asustan los expresidentes”: Petro dice que volvería a ganar la Presidencia si hubiera reelección

El primer mandatario ha dicho que podría ganar una nueva elección, aunque su deseo no es volver a postularse como candidato. AP

Aunque un sector del Pacto Histórico, la coalición con la cual el presidente Gustavo Petro llegó al poder, está promoviendo la idea de revivir la reelección en Colombia con el fin de que el primer mandatario tenga un nuevo período en la Presidencia, él ha sido enfático en rechazar esta posibilidad.

De hecho, la volvió a mencionar durante un discurso que dio este viernes 23 de agosto durante un evento en el que reconoció a San Basilio de Palenque como municipio.

Para empezar, afirmó que otros exmandatarios le temen a su popularidad política. “Se me asustan los expresidentes”, sostuvo el presidente Petro. Y señaló que a ellos debería interesarles que reviva la figura de la reelección en el país, pues eso les abriría la puerta para volverse a presentar como candidatos.

“Dicen ‘alma bendita, no, por favor, lejos’, porque saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Les ganaríamos una y otra vez. Pero como no quiero que el país entre en una lucha de esas que podría dejar incluso muertos. Lo que hay que hacer es reemplazar a Petro por un proyecto democrático que pueda profundizar aún más”, sostuvo el primer mandatario.

Luego, señaló que este tipo de proyecto era el sueño de figuras históricas como Simón Bolívar y Benkos Biohó, un líder que protagonizó una rebelión de esclavos contra el poder español en el siglo XVII.

“No se trata de personas, se trata de ideas y proyectos. Se trata de banderas, porque las banderas sobreviven después de uno. Desde la existencia humana, las banderas las hacen los pueblos. Las vuelven victoriosas los pueblos y las pueden hacer permanentes los pueblos. El ser humano pasa, los pueblos no”, sostuvo el presidente Petro durante su discurso.

Se calientan las elecciones de 2026

Las declaraciones del primer mandatario aumentan la expectativa sobre la lista de candidatos y candidatas para las elecciones presidenciales de 2026. Aunque por lo pronto es muy temprano para mencionar nombres definitivos, lo cierto es que este se ha vuelto un tema de conversación recurrente en los corrillos de la política.

Una tendencia marcada es que se espera que haya múltiples nombres de mujeres en el sonajero de todas las orillas ideológicas. Entre otras, han empezado a ser mencionadas la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.